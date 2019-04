X Factor-Kristians søstre før finalen: Han skal vinde, fordi han er anderledes

Når Kristian Kjærlund fredag aften træder på scenen i Forum Horsens til finalen i X Factor er han i den grad på hjemmebane.

For Kristian Kjærlund bor til daglig i den tidligere fængselsby, hvor han også er opvokset. Derfor kan han også forvente god opbakning fra lægterne, hvor blandt andet hans søstre Malene og Mette Kjærlund Madsen kommer til at sidde. De er spændte og overraskede over lillebror Kristians formåen indtil videre i X Factor.

- Det er først gået op for mig nu her, hvor han står på scenen, at han faktisk kan synge. Jeg har aldrig hørt så god en lyd, som han har vist her. Han har blæst mig bagover med den stemme der, fortæller Malene Kjærlund Madsen.

Kristian Kjærlund med sut i munden og hovedtelefoner, der dækker ørerne. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Musikinteressen startede tidligt

De to søstre fortæller, at interessen for musik begyndte i en tidlig alder. Mette Kjærlund Madsen viser et billede frem, hvor Kristian står med sut i munden, og store hovedtelefoner dækker hans ører.

- Jamen her står han jo og hører musik. Lige her danser han ikke, men det ville han have gjort. Det er et tidligt stadie, hvor han er musikinteresseret. Han har stadig sutten i munden, fortæller Malene Kjærlund Madsen.

Hun bliver suppleret af Mette Kjærlund Madsen, der finder endnu et billede frem.

- Det begyndte, da han var lille. Han gik op i rytmik og musik.

Kristian Kjærlund på toilet. Her sang han ude, fortæller de to søstre. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

- Så har vi et af de populære toiletbilleder. Han kunne jo sidde på toilet i en halv time under aftensmaden og synge for sig selv derude, siger Malene Kjærlund Madsen.

Fra en audition til finalen

Kristian Kjærlund har prøvet lykken i X Factor flere gange, men han er aldrig nået nær så langt, som han er i år, hvor han altså er i finalen.

Undervejs i årets sangkonkurrence er han blevet kendt for sin markante ranke facon, og undervejs er han blevet sammenlignet med blandt andet den nu afdøde superstjerne David Bowie. Søstrene fortæller, at Kristian på scenen er meget lig med Kristian, når han ikke er på scenen.

Malene (tv.) og Mette Kjærlund Madsen kigger i fotoalbum. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

- Da der begyndte at komme kommentarer på hans stivhed, der tænkte jeg, sådan er Kristian. For han sidder også ret ved bordet, når han spiser. Han er rank, mener Malene Kjærlund Madsen.

Og både hende og søsteren Mette håber på, at Kristian Kjærlund klarer finalen i suveræn stil.

- Han skal vinde, fordi han er anderledes end de andre. Hans stemme findes ikke - jeg kan ikke komme i tanke om andre, der har den stemme, som han har. Han er noget nyt i Danmark i hvert fald, lyder det samstemmende fra de to søstre.

X Factor-finalen kan ses på TV2 klokken 20 i aften. Vinderen af finalen går blandt andet hjem med en pladekontrakt og lovning på en koncert på Skanderborg Festival til sommer.