Handicaphæder til hjælpsomme brugsfolk

På den internationale handicapdag bliver Handicapprisen 2018 i Kolding Kommune uddelt. Den går til en – næsten – helt almindelig SuperBrugsen.

Med den ene hånd hvilende på stoleryggen og et anelse utålmodigt blik står brugsuddeler Bent Skau i Koldings byrådssal.

Om lidt vinder han sammen med sine ansatte fra SuperBrugsen Bramdrupdam årets handicappris i Kolding Kommune – det er Bent bare den eneste af dem, der ved.

Personalet venter i spænding på at få vinderen at vide, mens brugsuddeleren (i midten) blot venter på ikke at skulle holde hemmeligheden længere. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Bofællesskab i hjælpsomme hænder

190 meter fra SuperBrugsen i Bramdrupdam ligger et bofællesskab, der huser 40 udviklingshæmmede beboere. Når de skal handle, så går de i brugsen, for der har de ansatte altid tid til at give en ekstra hjælpende hånd og en sludder med på vejen.

- De er altid hjælpsomme og imødekommende, når vores beboere kommer ned i brugsen, siger centerleder for Bramdrupdam Bofællesskaber, Anne-Mette Autzen til TV SYD og fortsætter:

- De har ikke berøringsangst, og det er dejligt.

Netop af den grund indstillede Kolding-afdelingen i Landsforeningen LEV, som netop arbejder med udvikling for udviklingshæmmede, SuperBrugsen Bramdrupdam til handicapprisen 2018 i Kolding Kommune – og netop af den grund kan Bent lige om lidt dele sejren med sine ansatte.

Vinder med respekt

”Handicaprådet har besluttet sig for at give prisen til…”

Det er fantastisk, at der ligger en virksomhed, der i den grad har vænnet sig til, at der ligger boliger for handicappede tæt på. Benny Dall, formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget, Kolding

Tilbage i byrådssalen er formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget, Benny Dall, klar til at overrække prisen.

”Personalet i Bramdrupdam giver sig altid tid til mennesker med udviklingshandicap og fysiske handicap. De kommunikerer og hjælper til efter behov, udviser altid respekt og behandler alle værdigt og lige. Butikkens ansatte bidrager derved til at synliggøre samfundets forskellige mennesker med forskellige ressourcer, og hvordan vi alle sagtens kan fungere sammen.”

Sådan lød Benny Dalls videregivelse af Landsforeningen LEVs begrundelse for, at brugsuddeleren skulle tage prisen med hjem.

Og med den videregivelse kunne Bent så ånde lettet op.

- Jeg har jo gået omkring den varme grød i 14 dage og blot fortalt dem, at vi skulle herned, men ikke hvad der skulle ske, så det her er dejligt, siger en glad brugsuddeler til TV SYD.

Nu er det ikke længere hemmeligt, at hans personale gør en anerkendelsesværdig indsats.

- Det er en fantastisk stolthed, der er i min krop, og mit personale er ligeså stolte af det - og jeg er stolte af dem.

Brugsuddeleren Bent Skau (th.) bliver hyldet af formanden for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget, Benny Dall, og resten af byrådssalen. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Næsten ingen tvivl

Et fast håndtryk og et smil bliver udvekslet mellem brugsuddeleren og udvalgsformanden, og med blomster, diplom og gavekort i favnen kan Bent samles med sine ansatte og skåle over et glas champagne.

Manden på den anden side af håndtrykket, Benny Dall, fortæller til TV SYD, at der ikke var ret meget tvivl om, at det var SuperBrugsens personale, der skulle have årets pris.

- Det er fantastisk, at der ligger en virksomhed, der i den grad har vænnet sig til, at der ligger boliger for handicappede tæt på, siger han.