For 50 år siden blev de pakket væk - men handikapforening fik dem frem i lyset

En af dem, der var med til at starte foreningen for 50 år siden er Sonja Rattenborg. Hun er ikke selv handikappet, men det er hendes søn. Hun gik ind i det for at skabe aktiviteter for handikappede mennesker i lokalområdet. Dem var der ikke så mange af på den tid.

- Der var behov for, at de (de handikappede, red.) kom ud og dystede mod hinanden, siger hun om en af baggrundene for, at der kom en handikapidrætsforening i Horsens.

Kommunen var dengang en vigtig medspiller, da foreningen så dagens lys.

- Horsens Kommune var meget velvillige til at hjælpe med at vi fik en svømmehal og så videre, siger Sonja Rattenborg.