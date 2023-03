Og der er noget at fejre. Foreningen var med til at bane vejen for en større accept af folk med handikap. Den accept var der nemlig ikke på samme måde i 1973, hvor foreningen blev til. Sådan lyder det fra Parasport Danmark.

- Inden da var de oftest 'stuvet af vejen', siger Søren Jul Kristensen, der er bredde- og teamchef i Parasport Danmark, der organiserer handikapidrætten i Danmark.