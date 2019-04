Handicappede har også ret til et smut over grænsen

Handicappede i Tønder Kommune kan - som de første i landet - nu bruge deres visiterede taxa-ture til at tage en tur til Tyskland

Selvom 20-årige Tomas er spinkelt bygget, så vejer han over 200 kilo, når han skal rundt.

Han har aldrig i sit liv taget et eneste skridt, og den massive elkørestol, som han sidder i, den bliver kun mere og mere nødvendig.

- Vi kan ikke bare smide kørestolen om bag i bilen eller tager bussen. Det kræver simpelthen en lille bus med lift, hvis Tomas skal med os på tur, forklarer hans mor, Marieke Heimburger. Hun er derfor lykkelig over, at kommunen har indført en ny ordning, der giver tilskud til kørsel over grænsen.

Handicapkørsel i Danmark Handicapkørsel er et tilbud til svært bevægelseshæmmede borgere, der ikke kan benytte kollektiv trafik.

De handicappede er efter loven berettiget til mindst 104 ture om året til en fast lav kilometerpris. I Tønder er prisen tre kroner pr. kilometer.

Nogle kommuner, som f.eks. Tønder Kommune, tilbyder op til 312 ture med dette tilskud.

Grænsefamilie

- Hvornår?, spørger en lidt utålmodig Tomas sin mor, da hun begynder at snakke om en familietur til Tyskland.

Svaret falder hurtigt og med et grin.

- I dag. Vi skal ned til Ditmar og Johanne i dag, forklarer Marieke Heimburger sin søn. Hans lillehjerne er ikke ordentligt udviklet, men det er tydeligt, at han er med på, hvad der bliver talt om. Ditmar er Marikes kæreste og Johanne er hans datter.

- Vi er en sammenbragt grænsefamilie. Tomas er opvokset i Danmark, og han forstår både dansk og tysk. Men i hverdagen er han er ikke en særlig stor del af vores liv syd for grænsen, siger Marieke Heimburger.

Hun bor selv to kilometer fra sin søns bosted i Tønder. Men hendes kæreste og dele af omgangskredsen bor lige syd for den tyske grænse.

Handicapkørsel i Tyskland Handicapkørslerne kan bruges fra adresser i Tønder Kommune til adresser i Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt retur. Ordningen kan dog ikke benyttes til kørsler mellem to adresser i Tyskland.

Tønder Kommune har sat 100.000 kroner af til den nye forsøgsordning.

Sydtrafik, der normalt er ansvarlig for handicapkørsler i Syddanmark, har oplyst, at de ikke kan tilbyde handicapkørsler mellem Danmark og Tyskland. Derfor må de enkelte kommuner selv løse udfordringen.

Prisforskel på 1.460 kroner

Der er ca. 40 kilometer fra Tomas’ bosted i Tønder og til Marikes kæreste i Breklum og turen tager omkring en halv time.

Ved ankomsten dufter der af nybagt kage, der bliver krammet, grinet ved bordet og Tomas er en del den hjemlige familiehygge syd for grænsen - for første gang i over et år.

- Det er fantastisk at kunne have ham med herned. For selvom han bor dejligt, så er det er jo bare en anden atmosfære end på hans bosted, siger Marieke Heimburger. Hun glæder sig også til, at hun kan tage sønnen med til flere korkoncerter og familiefester uden at økonomien kommer i vejen.

For med den nye ordning ender taxaturen med at koste 276 kroner – i stedet for 1.739 kroner.