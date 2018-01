Hanegal udvider: Økologiske færdigretter og vegansk postej hitter

Hanegal udvider fabrikken i Haderslev. Den store efterspørgsel på deres produkter og færdigvarer efterlader fødevareproducenten med pladsmangel.

Hanegals fabrik i Haderslev har vokseværk. Pladsen er blevet for trang og efterspørgslen på fødevareproducentens produkter stiger.

- Det giver nogle udfordringer på fabrikken, når pladsen er trang. Især når området vækster, siger Fie Graugaard, kommunikationschef, Hanegal.

Hanegal har derfor oprettet et ny selskab – Hanegal Convenience A/S – under Hanegal Holding, som skal stå for produktionen af færdigretterne. Derudover går overvejelserne lige nu på, om fabrikken i Haderslev skal udvides, eller om der skal findes lokaler i nærområdet. Fie Graugaard skyder på, at de indenfor to år får brug for mellem fem og ti nye medarbejdere.

Veganske produkter

Et af de produkter der hitter allermest er Hanegals veganske postej.

- Vi har aldrig oplevet et produkt, som har fået så meget interesse. Den veganske postej er ved at overhale vores mest populære med kød, siger Fie Graugaard. Hun tilføjer, at Hanegal er nødt til at følge udviklingen nogle måneder endnu, før de endelig kan sige, hvordan det ser ud.

”Spis mindre kød” lyder mottoet hos Hanegal. Tilbage i 2004 kom deres første vegetariske færdigret på banen – i dag er cirka 25 procent af Hanegals færdigretter uden kød.

- Vi oplever, at de produkter har så stor interesse. Derfor udvikler vi som vanvittige på produkter uden kød.

Fie Graugaard fortæller, at de altid har puttet flere grøntsager i deres retter, end en normal opskrift dikterer - også i dem med kød.

- Det bunder i, at vi synes, der bliver spist for meget kød – af hensyn til både kloden og den enkeltes sundhed.