Hangar til nye kampfly bliver forsinket

Forsvarministeren har orienteret Folketingets forsvarsudvalg om, at de nye F-35 kommer senere på vingerne end ventet.

Opførslen af den hangar, som skal huse Danmarks nye F-35 kampfly ved Flyvestation Skrydstrup, bliver forsinket. Det fremgår af en orientering, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har sendt til Folketingets forsvarsudvalg, det skriver Altinget.dk.

- Som bekendt valgte vi i foråret at flytte placeringen af F-35 komplekset til den sydvestlige del af Flyvestation Skrydstrup for at mindske generne fra terminalstøjen mest muligt. Den ændrede placering indebærer en forsinkelse af byggeriet, hvorfor hangarkomplekset ikke vil kunne blive klar til at modtage de første fly i ultimo 2022 som hidtil planlagt, skriver ministeren.

Forsinkelsen betyder også at de danske F-16 fly, som skulle være udfaset i slutningen af 2024, når landet har modtaget nok af de nye F-35 fly, skal være seks måneder længere på vingerne end planlagt.

Leveringen af de første nye F-35 er flyttet fra ultimo 2022 til april 2023.