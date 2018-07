Hans satte ringene på: Ungerne gjorde som de skulle

Søndag er det seks uger siden, at storkeungerne i Smedager blev født. I dag blev de så ringmærket. Det var sådan en ring her, de seks unger fik på. Foto: John Melin, TV SYD

Ringmærkeren Hans Skov frygtede, at det måske var for sent at ringmærke storkeungerne i Smedager i dag. Men heldigvis gik det hele, som det skulle.