Har du et borgerforslag?

Siden slutningen af januar 2018 har de stemmeberettigede borgere i Danmark haft mulighed for at stille et borgerforslag. Men hvad er det egentlig?

Har du et forslag til en lov, der mangler, eller en der skal ændres, så har du siden den 24. januar haft mulighed for at fange Folketingets opmærksomhed med et borgerforslag, hvis 50.000 andre stemmeberettigede vil støtte dit forslag indenfor 180 dage.

Fire borgerforslag har allerede opnået de 50.000 støtter: Drop uddannelsesloftet og afskaf ministerpension er to forslag, der har haft sin tur i Folketinget, men er blevet forkastet. De to andre forslag om automatisk organdonor og mindstealder for omskæring af raske børn venter nu på, at politikerne har tid til at drøfte dem.

Borgerforslag med over 50.000 støtter Forslag om at afskaffe uddannelsesloftet, 54.191 støtter, forkastet i Folketinget.

Afskaffelse af ministerpension og pension til ministerbørn, 68.975 støtter, forkastet i Folketinget.

Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn, 50.662 støtter, endnu ikke fremsat.

Automatisk organdonor fra man fylder 18 år, 55.761 støtter, endnu ikke fremsat.

Hvordan gør jeg?

Hvis du vil stille et borgerforslag, skal du besøge www.borgerforslag.dk, hvor du skriver en tekst, der forklarer forslaget - hvad skyldes borgerforslaget, og hvad skal det løse?

Når du har skrevet dit forslag færdig, skal du invitere mindst tre og højest 10 medstillere. Det er andre borgere, der vil sætte sit navn på forslaget, som du er hovedstiller på.

Når medstillerne har accepteret din invitation, gennemgår Folketingets Administration dit forslag. Forslaget bliver accepteret og kommer på hjemmesiden, hvis det overholder reglerne for borgerforslag.

Og så har du 180 dag til at nå de 50.000 støtter. Hvis det lykkes overgår forslaget til Folketinget, hvor en politiker skal fremsætte dit forslag, så det kan blive et beslutningsforslag. Det skyldes, at Grundloven siger, at det kun er ministre eller medlemmer af Folketinget, der kan fremsætte forslag. Herefter behandles forslaget som ethvert beslutningsforslag.

Lige nu er der 163 igangværende forslag, man som stemmeberettiget borger kan gå ind for at støtte. 45 af forslagene kommer fra Syd- og Sønderjylland, med en hovedstiller og/eller medstiller fra området.

