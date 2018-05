Har du mødt Kronprinsen? Del dit møde med Frederik her

Kronprins Frederik fylder 50 år den 26. maj. På mandag fejrer han det med Royal Run i bl.a. Esbjerg. TV SYD efterlyser billeder fra hans besøg gennem årene i landsdelen.

Indvielse af Tirpitz i Blåvand, indvielse af Lego House i Billund, indvielse af Kolding Sygehus.

Kronprins Frederik har været en flittig gæst i Syd- og Sønderjylland det seneste halvandet års tid.

Allerede på mandag 2. pinsedag er han retur til Royal Run i forbindelse med sin 50 års fødselsdag, hvor han skal løbe med flere tusinde vestjyder i Esbjerg.

Royalt besøg af Danmarks kommende konge er dog ikke noget nyt, for HKH Kronprins Frederik har gennem hele sit liv sørget for at holde god kontakt til landsdelen.

Derfor har TV SYD været i arkiverne for at finde gamle fotos, videoer og artikler om nogle af Kronprinsens mange besøg i Syd- og Sønderjylland gennem årene. Det er der kommet en tidslinje ud af, som du kan se her.

Siden barndommen har Kronprins Frederik tilbragt sine somre på Gråsten Slot, hvor også fætre og kusiner fra andre af Europas kongehuse troppede op hos deres mormor Dronning Ingrid.

Senere har Kronprinsparret været på officielle besøg hos mindretallene i både Danmark og Tyskland samt besøgt de forskellige kommuner i Syd- og Sønderjylland flittigt. Også mange sportsevents samt hjemmeværnet har nydt godt af Frederiks royale tilstedeværelse.

Gennem årene har mange syd- og sønderjyder mødt Kronprinsen – er du en af dem og har du lyst til at dele oplevelsen med os andre? Så upload dine billeder eller videoer her til TV SYDs tidslinje og skriv gerne en lille tekst om din oplevelse.