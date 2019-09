Daniel vender hjem: Har gennemført verdens hårdeste vandretur

Efter seks måneder og 4265 kilometers vandring på verdens hårdeste rute, landede Daniel Thomsen fra Askov her til aften i Danmark.

Det er et halvt år siden, at 30-årige Daniel Thomsen fra Askov tog afsked med Danmark for at begive sig ud på sit livs hårdeste vandretur.

Den 4.265 kilometer-lange Pacific Crest Trail, som strækker sig fra Mexico, gennem USA og slutter i Canada. Og så kendt som vandringens svar på Mount Everest, hvor kun 25 pct. af dem, som starter på ruten, gennemfører.

Det har været et eventyr uden lige. Det har overgået alle mine forventninger. Daniel Thomsen, Askov

Det lykkes Daniel Thomsen d. 8. september, og her til aften landede han så i Danmark.

- Det har været et eventyr uden lige. Det har overgået alle mine forventninger. Folk skal selv ud og prøve det, siger Daniel Thomsen til TV SYD om sin rejse.

Til at tage imod Daniel var hans far Niels-Erik Thomsen mødt op.

- Det er helt ubeskriveligt. Jeg har virkelig ventet på det her, sagde en nervøs Niels-Erik Thomsen til TV SYD kort forinden Daniels ankomst.

Daniel Thomsen far kunne næsten ikke forstå, hvor tynd hans søn var blevet efter den lange tur. Foto: Ole Møller, TV SYD

Sneen var det vildeste

Blandt de største øjeblikke på sin rejse står synet af monumentet som venter, når man gennemfører ruten, og så den massive sne i Sierra-bjergene.

Sierra-bjergene prøvede at slå en ihjel minimum en gang om dagen. Daniel Thomsen, Askov

- Sierra-bjergene prøvede at slå en ihjel minimum en gang om dagen. Der var ikke en pause på noget tidspunkt. De blev bare ved med at banke dig med laviner, klipper og dyb sne, siger Daniel Thomsen.

Ikke det sidste eventyr

Inden sin afrejse var Daniel Thomsen premierløjtnant ved det Danske Artilleriregiment i Oksbøl, men sagde jobbet op for at gennemføre sit livs rejse.

I 2018 gik han ned med stress blandt andet i forbindelse med sit arbejde ved Forsvaret i Oksbøl. Det fik ham til at vende sig mod naturen. Siden har han vandret flere tusinde kilometer i Danmark såvel som den spanske Camino.

Nu har han så gennemført verdens hårdeste vandretur. Men det bliver langt fra den sidste.

- Jeg er hooked. Så nu skal jeg lede efter et nyt eventyr. Om det skal være et af de to andre lange hikes, de har derovre, eller om jeg skal have fundet et bjerg, ved jeg ikke endnu. Men jeg ved, at der kommer et nyt eventyr, siger Daniel Thomsen til TV SYD.