Hashhandlere skal i fængsel og får forbud mod at opholde sig i Esbjerg

To unge mænd er blevet dømt for hashhandel, hvor de har været en del af et organiseret og banderelateret netværk i Esbjerg-området.

Ved Retten i Esbjerg blev en mand på 26 år onsdag idømt 1 år og tre måneders ubetinget fængsel. En 17-årig mand blev også idømt 1 år og 3 måneders fængsel - men skal kun afsone seks måneder, da resten af straffen var betinget, hvorfor han blev løsladt efter domsafsigelsen.

I slutningen af februar slog politiets specialenhed Særlig Efterforskning Vest til i en koordineret aktion rettet mod bandemiljøet og hashhandlen i Esbjerg-området, hvor flere adresser blev ransaget. Ti personer blev varetægtsfængslet.

En af de fængslede - en 22-årig mand - fik allerede en dom tilbage i maj. Nu er der så afsagt dom mod to andre mænd, der har været involveret i sagen.

Tilfredshed med dommene

Begge mænd er dømt for at deltage i hashhandlen, hvor de har bragt hash ud til kunder i Esbjerg-området.

Politiet oplyser, at de to mænd er henholdsvis syrisk og irakisk statsborger. Udover dommen fik de to mænd et forbud mod at opholde sig i det meste af Esbjerg Kommune i de næste tre år. Ved fortsat kriminalitet risikerer de to at blive udvist af Danmark.

- Jeg er tilfreds med dommene, som viser, at retten slår hårdt ned på organiseret og banderelateret narkotikakriminalitet. Der er givet strenge straffe, og retten valgte også at give et opholdsforbud i store dele af Esbjerg, hvilket vil betyde, at området, hvor de domfældte har forøvet deres kriminelle gerninger, i tre år vil være lukket land, siger anklager ved Særlig Efterforskning Vest Morten Rasmussen, i en pressemeddelelse.