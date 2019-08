Hashsmuglere afsløret ved storkontrol

To tyrkiske statsborgere er fængslet i fire uger, sigtet for nakotikasmugling.

To tyrkiske mænd på 37 og 45 år blev ved en storkontrol tirsdag eftermiddag og aften ved motorvejen i Sønderjylland afsløret i tilsyneladende at smugle hash ud af Danmark.

I en dansk indregistreret bil havde de to mænd gemt cirka 15 kilo hash. De tyrkiske statsborgere blev begge sigtet for nakotika-smugling og blev efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg. De blev fængslet i fire uger.

Yderligere resultater af kontrollen

Ved storkontrollen blev 515 køretøjer kontrolleret på rastepladsen. Udover de tyrkiske statsborgere, der blev sigtet for nakotikasmugling, blev en anden ved kontrollen sigtet for overtrædelse af våbenloven, da der på førersædet i bilen lå et hjemmelavet slagvåben.

Det var ikke det eneste, kontrollen af køretøjer gav af resultat.

Tre køretøjer havde fejl og mangler

To køretøjer fik kørselsforbud, for de kørte med overlæs

Nummerpladen blev fjernet fra et køretøj, der ikke havde været stillet til syn

En bilist blev sigtet for at køre i nakotikapåvirket tilstand

En fik en bøde på 5.000 kroner for at være i besiddelse af 90.000 kroner i kontanter.