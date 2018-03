33-årig skal i forvaring efter skud-attentat og håndgranatkast

Den 33-årige blev fundet skyldig i at have skudt en nu 40-årig mand tre gange i benene. Det skete omkring klokken 22.30 mandag den 17. januar sidste år, hvor offeret sad intetanende i sin stue i et hus på Storegade midt i Hatting. Foto: Michael Nielsen, TV SYD

En 33-årig mand er idømt forvaring for bl.a. at skyde en nu 40-årig mand i benene ind gennem et vindue i et hus i Hatting vest for Horsens.