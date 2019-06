Togulykken ved Sig: Havarikommission opfordrer til handling nu

Havarikommissionen offentliggjorde mandag sin rapport om togulykken ved Sig ved Varde i 2018, hvor to blev dræbt, da et tog ramte en bil i en ubevognet overskæring. Kommissionen opfordrer Banedanmark til at sikre den tilbageblevne overkørsel så hurtigt som muligt.

Den 19. juni 2018 blev to mennesker dræbt i en usikret overkørsel ved Sig - en minibus blev ramt af et tog. Chaufføren og en passager i minibussen blev dræbt.

Havarikommissionen fastslår, at ulykken skete, fordi minibussens chauffør ikke så sig ordentligt for, inden han krydsede sporet.

Kommissionen siger dog også, at den usikrede overkørsel synes ganske utidssvarende. Og kommissionen opfordrer Banedanmark til hurtigst muligt at sikre den tilbageblevne overkørsel med signal i stedet for at vente på udrulningen af et nyt signalsystem, som først er klar i 2023.

To overkørsler lukket

Oprindeligt var der tre usikrede overkørsler ved Sig. De var skiltet med et krydmærke og et led, som åbnes og lukkes manuelt.

Da ulykken skete stod leddet åbent, og det gjorde det tit, fremgår det af rapporten.

To af overkørslerne er senere lukket, men den sydligste er fortsat usikret.

- Jeg synes, at vi må lære af det her, at de usikrede overgange, der skal lukkes, bliver lukket så hurtigt som muligt og at dem, der skal sikres, bliver sikret så hurtigt så muligt. Det kan ikke gå hurtigt nok, siger Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan- og Teknik, V, Varde Kommune i dag til TV SYD.

Oprindeligt skulle alle overkørsler i hele landet være nedlagt eller sikret med udgangen af 2018 - og der var også taget tilløb til at nedlægge to af de tre overkørsler ved Sig, men på grund af forsinkelser med et nyt signalsystem, så blev overkørslerne ikke nedlagt som planlagt i 2016 - altså før ulykken skete.

Læs også To er dræbt i ulykke: Minibus ramt af tog nær Varde

I dag er der én overkørsel tilbage, men den er altså fortsat usikret - og det er den overkørsel, Havarikommissionen nu opfordrer Banedanmark til at få sikret hurtigst muligt.

Læs hele rapporten her.