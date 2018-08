Havde håbet på udsolgt

Se billederne: 3800 gik til festival i sommervarmen

Dagen igennem har toner fra Danser med Drenge, Burhan G., The Boss, Magtens Korridorer, Infernal og Rasmus Seebach runget ud af højttalerne i Gryden i Grindsted. Lørdag aften lukkede Rasmus Seebach det, der også kaldes ”kommunens største havefest”.

3.800 gæster løste billet til den 15. udgave af ”Musik i Gryden” i Grindsted. Dermed levede årets festival ikke op til arrangørernes håb om at kunne melde ”udsolgt”.

Der bliver afholdt mange festivaler rundt omkring i Danmark, og vi synes vi får en rigtig god opbakning fra lokalbefolkningen. Kurt Holm, tovholder, koncertudvalget, Musik i Gryden, Grindsted

Der er plads til 4.500 i Gryden, og 4.000 besøgende svarer cirka til et gennemsnitsår, oplyser Kurt Holm, som er tovholder for Musik i Grydens koncertudvalg, til TV SYD.

- Det er ok. Vi ville selvfølgelig helst have haft udsolgt, sådan er det jo, men 3.800 er et fint tal, siger Kurt Holm, som forsikrer, at årets fremmøde trods alt giver basis for at gentage ”kommunens største havefest” næste år.

År efter år lykkedes det at samle tilskuere nok til at holde en mini-festival kørende i byen.

500 frivillige har været med til at sikre, at årets festival kunne gennemføres.

- Uden de frivillige hjælpere kunne vi slet ikke holde en festival som den her, siger Kurt Holm.