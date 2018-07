Haveredskaber og maskiner for 100.000 kroner stjålet fra kirkegård

En bølge af indbrud har i de seneste uger hærget en lang række kirkegårde i Varde-området. I Ølgod brød tyve en maskinhal op og stjal redskaber for 100.000 kroner.

De seneste uger har der været en lang række kirkegårde, som har været udsat for indbrud Indbruddene er sket inden for et relativt begrænset område i den vestlige del regionen.

Tyvene går målbevidst efter de dyre haveredskaber og -maskiner.

Vi skulle have været i gang med at klippe hæk og andet større arbejde i området, men det kan vi ikke komme til. Det er så træls. eppe Hedegaard Christensen, administrationschef, Ølgod kirkegård

Senest har der i nat - og for anden gang været forsøg på indbrud ved kirken i Nørre Nebel, men også kirkegårde i Hodde, Outrup og Ansager har været udsat for indbrud.

Natten til i torsdags var det så lidt længere mod nord at den var gal, da kirken i Ølgod havde ubudne gæster - og det bare en uge efter, at nabokirken i Bejsnap også havde indbrud.

Det var fredag morgen, da folkene på Ølgod kirkegård fandt ud af at der manglede noget. Faktisk er der stjålet for mere end 100.000 kroner. En masse havemaskiner og trailere er taget fra skure og maskinhaller ved kirkegården.

- Vi skulle have været i gang med at klippe hæk og andet større arbejde i området, men det kan vi ikke komme til. Det er så træls, siger Jeppe Hedegaard Christensen, administrationschef ved Ølgod kirkegård, og fortsætter:

- Tyvene er kommet ind ved at brække døre og porte op, og så har de haft en bil til at køre det hele væk i.

Nu vil Ølgod Kirke sætte overvågningskameraer op, og så har de lavet forhindringer med store granitsten, så det ikke længere er muligt at komme så tæt på med en bil.