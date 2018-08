Havfrue-happening skaber livlig debat: Kæft, den er grim

Kolding har, midlertidigt, fået sin helt egen udgave af den lille havfrue: Søhavfruen.

Hun er kønnere, har større bryster og så er hun ny og frisk som en havørn…

Sådan skriver Tommy Engstrøm i Facebookgruppen Facebook Kolding. Gruppen er netop nu oversvømmet med billeder, opslag og kommentarer fra brugere, der undrer sig over den specielle skulptur, der er blevet opstillet ved søterrassen i Slotssøen – nær Sct. Georgs Gildernes båd og Kolding Bibliotek.

Det skorter ikke på kommentarer – fra den ene yderlighed til den anden.

Kæft, den er grim. Lasse Heckkelboldt i Facebookgruppen Facebook Kolding

- Skønt når vi kan hylde det uperfekte og skæve... hun er megaskøn, skriver Maj-Britt Bütow i en kommentar i Facebook-gruppen.

Hun bakkes op af Solveig Lægteskov:

- Dejligt at alt ikke behøver at være perfekt og smukt. Hun er da sjovere at se på end den i København.

Andre bryder sig derimod ikke om kunstværket.

- Kæft, den er grim, skriver Lasse Heckkelboldt

Den er ikke permanent. Men det er da en sjov happening, som ikke gør nogen skade som gimmick. Jørn Pedersen, borgmester, Venstre, Kolding Kommune

Byens borgmester beroliger de bekymrede borgere.

- Den er ikke permanent. Men det er da en sjov happening, som ikke gør nogen skade som gimmick, skriver borgmester Jørn Pedersen (V) til TV SYD.

Skulpturen Søhavfruen, der er skabt af kunstneren Erik Valter, dukker officielt op fra Slotssøens dyb på Kolding Kulturnat fredag den 24. august - og kan ses under hele Trekantområdets Festuge frem til den 2. september 2018.