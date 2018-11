Boliger med havudsigt: Havne-virksomhed giver sig ikke uden kamp

Faxe Kalk lukker i Vejle, hvis kommunen fører sin plan ud i livet. Borgmesteren forsvarer planen, men direktør vil have sagen op på Christiansborg.

I sidste uge meldte Vejle Kommune ud, at man ønsker virksomhederne væk fra Nordkajen. Kommunen vil hellere bruge området til boliger med havudsigt.

Det betyder blandt andet, at Faxe Kalk A/S skal forlade havnen senest om 12 år, når virksomhedens lejekontrakt udløber. Men Faxe Kalk vil kæmpe for at blive på havnen, siger virksomhedens ledelse.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at kommunerne egenhændigt kan bestemme, om der skal være erhvervshavne i deres område. Klaus Rønholt, produktionsdirektør i Faxe Kalk.

- Vi vil bruge alle midler for at omstøde de beslutninger, der er taget i Vejle Kommune. Sammen med Dansk Industri vil vi kæmpe for, at man ikke ødelægger de muligheder, der er i Vejle og andre erhvervshavne rundt omkring i landet, siger Klaus Rønholt, som er produktionsdirektør i Faxe Kalk.

National sag

Han vil dels kigge på de juridiske muligheder, dels have sagen op på Christiansborg.

- Danmark har brug for nogle erhvervshavne for at sikre, at varer kan komme ind og ud af områderne. Og det er ikke hensigtsmæssigt, at kommunerne egenhændigt kan bestemme, om der skal være erhvervshavne i deres område eller ej. Det her er et nationalt problem, siger Klaus Rønholt.

Han anslår, at det vil koste Faxe Kalk omkring 100 millioner kroner, hvis den skal fjerne sin silo og produktionsanlæg på Vejle Havn og bygge noget nyt et andet sted.

By og havn skal hænge sammen

Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V) hører kritikken, men mener fortsat, at kommunens oplæg er den rigtige vej at gå.

Vejles borgmester Jens Ejner Christensen har fundet plads til de berørte virksomheder på den anden side af havnen. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

- Erhvervsaktiviteterne skal samles ovre på Sydkajen. Så vil man på længere sigt fortsætte den boligudvikling, som der er i gang ude for enden af Nordkajen og få det til at hænge bedre sammen med byen, siger Jens Ejner Christensen.

Plads på den anden kaj

Borgmesteren håber, at virksomhederne på Nordkajen vil overveje at flytte over på Sydkajen.

Der er ingen tvivl om, at der også fremover vil være erhverv på Vejle Havn. Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle.

- Der er næsten de samme kvadratmeter til rådighed på Sydkajen, som vi vil lukke ned på Nordkajen. Der er ingen tvivl om, at der også fremover vil være erhverv på Vejle Havn, men kun på Sydkajen, siger borgmesteren.

Han er ikke blind for, at den nye strategi giver problemer for Nordkajens virksomheder.

- Hvis vi vil udvikle på et havneområde, så har det betydning for erhvervslivet. Men vi gør os umage for at være dygtige til, at erhverv og boliger kan være side om side, siger Jens Ejner Christensen.

