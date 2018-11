Havne-virksomheder får opbakning fra Dansk Industri

I Kolding og delvist i Vejle skal erhvervshavnene afvikles til fordel for boliger. Det har mødt stor kritik fra havne-virksomhederne, som nu får opbakning af Dansk Industri.

Det er skønt at kunne nyde morgenkaffen på en altan med havudsigt - og havudsigt er populært. Derfor er havnene attraktive at bygge boliger på - der er bare et problem: I dag er mange virksomheder placeret på havneområderne.

Havne har stor betydning udover kommunen og lokalområdet, og det er præcis derfor, vi er gået ind i sagen. Michael Svane, branchedirektør, Dansk Industri.

Det skal dog ikke stoppe udviklingen med havneboliger – i hvert tilfælde ikke på havnene i Kolding og Vejle. Byrådet i Kolding vedtog onsdag at skubbe virksomhederne væk fra havnen, så der kan bygges boliger med havudsigt. Det sker blot et par dage efter, at byrådet i Vejle kom med en plan om at erstatte erhverv med lejligheder på byens del af havnen kaldet Nordkajen.

Havne har stor betydning

Planerne har mødt stor kritik fra virksomhederne på havnene. De får nu opbakning af Dansk Industri, for selvom virksomhederne har en lejekontrakt med årstal på, mener branchedirektør Michael Svane ikke, at virksomhederne kunne forvente at blive smidt væk ved kontraktens udløb.

- Jeg synes, man skal hæfte sig ved, at virksomhederne har lavet ganske store investeringer i deres virksomheder på havnen. Det har de gjort, fordi de havde tillid til, at de kunne blive liggende på havnen mange år endnu, siger han og fortsætter:

- Havne har stor betydning for industrien udover kommunen og lokalområdet, og det er præcis derfor, vi er gået ind i sagen, siger Michael Svane.

Useriøst tilbud om at flytning

Formanden for Danske Havne har udtalt til TV SYD, at der er havnekapacitet nok i Danmark til, at virksomhederne på havnene i Kolding og Vejle kan ligge andre steder – bl.a. er virksomhederne i Kolding tilbudt at flytte til Fredericia Havn.

- Det hjælper ikke. For det første handler det om, hvem der skal betale for, at de skal flytte. Det andet er, at de kvadratmeter, der for eksempel er ledige i Fredericia, slet ikke dækker de kvadratmeter, der er til rådighed på Kolding Havn, siger branchedirektør i Dansk Industri Michael Svane.

