Havnearbejderne i chok efter nyhed om lukning af Kolding Havn

Kolding Byråd bestemte i sidste uge, at al industri på Kolding Havn skal afløses af boliger om 25 år.

Det er snart en uge siden, virksomheder og ansatte på Kolding Havn modtog nyheden om, at deres arbejdsplads ikke eksisterer om 25 år. I hvert fald ikke på selve havnen.

Senest i 2043 har den sidste arbejdsplads veget pladsen for boliger og rekreative områder. En melding, som kommer til at koste job og mange hundrede millioner kroner.

Havnearbejder Bo Christensen har arbejdet hos Svane Shipping i 18 år og var meget overrasket over nyheden fra byrådet.

- Jeg blev ked af det, trist, og chokeret. Jeg håbede, det ikke var virkeligt, fortæller han TV SYD.

Han og kollegerne troede først ikke på nyheden.

- Men da vi så TV SYD om aftenen, fandt vi ud af, det var rigtigt. Så vi er faktisk rigtig kede af det allesammen, fortæller Bo Christensen, der synes, det er synd for Kolding, at byen mister industrihavnen.

- Jeg har svært ved at se luksusboliger og rekreative områder hernede, siger han.

Havnearbejder Bo Christensen, Svane Shipping, er i chok over kommunens beslutning om at bygge boliger på hele havnen. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Direktøren ville hellere tale julefrokost

Svane Shipping A/S har ligget på Kolding Havn i 92 år. Virksomhedens 63.000 kvadratmeter bygninger vil koste et tocifret millionbeløb at rive ned, siger virksomhedens direktør Jesper Hansson til TV SYD.

- At rive gode, produktionsdygtige bygninger ned giver ikke ret meget mening, og han understreger, at det heller ikke er muligt at flytte bygningsmassen og starte helt fra bunden et andet sted.

Direktøren skulle fredag informere sine medarbejdere om de nye planer for Kolding Havn, der har skabt grobund for en masse usikkerhed hos mange på havnen.

- Det er klart efter den bombe, der blev smidt. Mine medarbejdere spørger jo sig selv, hvad der nu sker med deres arbejdsplads. De har jo familie hus og børn og har selvfølgelig kunnet stole på, at de havde en arbejdsplads i mange år fremover, siger Jesper Hansson, der på mødet kunne fortælle sine folk, at de også har en arbejdsplads om 10-15 år. Men han havde helst talt med dem om helt anderledes emner.

- Jeg vil meget hellere ind og snakke om den julefrokost, vi skal til om nogle uger, og at vi har haft et godt resultat, og vi har fået en ny stor kunde og skal ansætte fem mand ekstra, sagde han inden medarbejdermødet.

- Hvad der kommer til at ske, må guderne vide. Det er jo en situation som meget få virksomheder har været i, og jeg håber ikke, at mange virksomheder bliver knockoutet af ens eget byråd. Det var ikke noget, jeg havde en plan liggende for i skuffen, siger direktøren, der nu skal overveje virksomhedens fremtid.