Havnechef får betinget dom for mandatsvig

En tidligere chef for Vejle Havn blev onsdag fundet skyldig i mandatsvig på lidt over 11.000 kroner. Straffen blev fastsat til 40 dages betinget fængsel.

Retten i Kolding afsagde i dag dom i en sag om muligt misbrug af offentlige midler på Vejle Havn, hvor en tidligere havnechef var tiltalt for at have begået mandatsvig i en række forhold for en samlet værdi af 21.500 kroner.

Den nu 70-årige forhenværende havnechef blev fundet skyldig eller delvist skyldig i 12 ud af 16 forhold af mandatsvig til en samlet værdi af 11.686,25 kroner.

Han blev idømt fængsel i 40 dage betinget med en prøvetid på 1 år. Der er ikke taget stilling til ankespørgsmålet.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dommen sætter samtidig foreløbigt punktum for en sag, der tog sin begyndelse i oktober 2015, da Sydøstjyllands Politi modtog en anmeldelse fra Vejle Kommune vedrørende muligt misbrug af offentlige midler.

Sagen blev anmeldt af Vejle Kommune på baggrund af en revisionsrapport fra PriceWaterhouseCooper (PwC) og drejede sig om, hvorvidt en personkreds med tilknytning til Vejle Havn måtte have begået strafbare forhold i forbindelse med administrationen af havnens økonomi i forhold til afholdte udgifter til gaver, rejser og andet.

Efter en længerevarende efterforskning blev der rejst tiltale mod den tidligere havnechef i Vejle, som gennem hele forløbet har nægtet sig skyldig.

I sagen er der undersøgt en lang række andre forhold, hvor der imidlertid ikke blev fundet grundlag for at rejse tiltale. Blandt andet hvorvidt en eller flere personer skulle have videregivet en hemmeligstemplet medarbejderrapport om det eventuelle misbrug til DR P4 Trekanten.