Borgmester: Havnetunnel haster – trafikulykke lukker landet fra nord til syd

Fredag formiddag er Vejlefjordbroen, endnu engang, spærret efter en trafikulykke. Det giver også massive trafikale problemer i Vejle. Borgmester kræver handling.

- Det er totalt kaotisk – også her i byen. Vi har behov for, at der bliver taget aktion.

Så klar er meldingen fra Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V) til TV SYD efter fredagens trafikulykke, der spærrede Vejlefjordbroen i mange timer.

Havneruten og havnetunnelen er nøglen til at løse det her. Det vil øge kapaciteten gevaldigt. Jens Ejner Christensen, borgmester, Venstre, Vejle Kommune

Han påpeger, at det både er en statsvej og en Europavej der stopper til, når Vejlefjordbroen er spærret. Derfor registrerer kommunen alle uheldene og fører statistik over dem.

- Vi lukker fuldstændig landet fra nord til syd. Så jeg synes, at det vil være overordentligt rimeligt at staten forholder sig til problemet, forklarer borgmesteren, og fortsætter:

- Hver gang der er en hændelse på Vejlefjordbroen øger det presset. Det er en nødvendigt investering.

Han glæder sig derfor over, at regeringen og Dansk Folkeparti har skrevet Vejles trafikale udfordringer ind i det nye udspil om infrastruktur, der blev præsenteret onsdag. På side 32 i ”Aftale om et sammenhængende Danmark – Investeringsplan 2030” står der:

- Parterne er enige, om at Vejdirektoratet skal gå i dialog med Vejle Kommune om løsningsmodeller og anvendelsen af alternative ruter ved trængsel på Vejlefjordbroen.

Netop de løsningsmodeller præsenterer Vejle Kommune et bud på i ”Mobilitetsplan 2018-2030”. Her lægger kommunen op til en stor udvidelse af Havneruten. Den omfatter blandt andet en havnetunnel under Havnepladsen og udvidelse fra to til fire spor mellem Horsensvej og Ibæk Strandvej/Fredericiavej. En investering der er estimeret til 424 millioner kroner.

- Havneruten og havnetunnelen er nøglen til at løse det her. Det vil øge kapaciteten gevaldigt, og vi kan samtidig nedlægge en rundkørsel og to-tre lyskryds, fortæller Jens Ejner Christensen.

Han håber derfor, uanset udfaldet af det kommende folketingsvalg, at staten vil gøre alvor af medfinansieringen af Havneruten.

- Det kan løses nemt. 400 millioner kroner er mange penge, men set i forhold til at vi spærrer den centrale trafikkorridor, så er det småpenge. Efter valget tager jeg fat i de politikere, der sidder med området på Christiansborg, slutter Jens Ejner Christensen.

Indtil havnetunnelen er realitet må trafikanter i og omkring Vejle derfor væbne sig med ekstra tålmodighed. Vejle Kommune er i øjeblikket i gang med at lave intelligent trafikstyring på havnen, så de sikre at der er grøn bølge gennem byen.