Hedebølge på vej

De næste tre dage kan man risikere, at hedebølgen rammer i dele af Syd- og Sønderjylland.

Frem til onsdag aften kan man risikere 28 grader varmt vejr i dele af Syd- og Sønderjylland. Det er også, hvad man definerer som hedebølge, det skriver DMI på deres hjemmeside.

Hedebølge kan især være farligt for små- og spædbørn, ældre samt personer med kroniske sygdomme.

Hedebølgen kommer efter et højtryk over Østeuropa og Baltikum, der presser en tør og meget varm luft over Danmark fra sydøst.

Det anbefales, at man drikker rigeligt vand og holder kroppen afkølet.

Det er i områderne Billund, Varde, Vejen, Esbjerg og Tønder, at man varsler om hedebølge.