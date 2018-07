Hedebølgen gav livredderne travl uge med fire lokale livstruende situationer

Sidste uges hedebølge gav travlhed for livredderne, der måtte i aktion fire gange på henholdsvis Rømø og i Henne og Vejers, hvor bl.a. to børn var i faretruende situationer.

Livredderne har haft den hidtil travleste uge på strandene i de 20 år, hvor TrygFonden Kystlivredning har passet på badegæsterne.

Uge 30 blev med ni livreddende aktioner en særdeles travl uge for TrygFonden Kystlivredning - heraf de fire ved vestkyststrande i TV SYDs område.

Udover de ni redningsaktioner i vandet, trådte livredderne til ved to livreddende aktioner på land, hvor en kvinde faldt af en galoperende hest i vandkanten, og en sommerhusgæst fik et alvorligt ildebefindende.

I uge 30 gennemførte livredderne 17.810 indsatser, Derudover var der 1.915 almindelige førstehjælpsaktioner, 1.676 forebyggende aktioner og 14.208 oplysende aktioner.

De fire lokale aktioner i uge 30, hvor det vurderes, at personer var i livsfare:

Vejers Strand, søndag den 29. juli kl. 18.35

Livredderne spotter en enlig kitesurfer, som går i vandet cirka 100 meter syd for livreddernes primære zone. Der var skrå fralandsvind med en vindstyrke på de omkring 6-7 m/s, så livredderne holder øje med ham, da han er alene og ikke virker erfaren. Allerede fra start af kæmper surferen med at "fange" vinden og efter cirka 10 minutter ude på vandet, mister han sit board, og kiten falder i vandet. Livredderne sejler ud til ham, da det ikke ligner, at manden kan komme ind igen. Da livredderne når manden – en ca. 40-årig tysker, ligger han ca. 350 meter fra kysten. Manden er viklet godt ind, så livredderne hjælper ham ud af snorene og fri fra kiten. Manden er taknemlig for at blive hentet og takker livredderne.



Lakolk Strand, lørdag den 28. juli kl. 20.45

Efter livredderne har lukket tårnet lørdag aften og forladt stranden, hører de sirener og ser brandbiler på vej mod stranden. Livredderne hopper i bilen og følger efter ned på stranden, hvor en badegæst peger mod vandet, hvor et badedyr svagt kan spottes i vandet ca. 1 km ude. Livredderne padler ud på boardet og sejler i båd mod de nødstedte, som er en pige på ca. 10 år og to voksne, der holder fast i badedyret. De har været der ude i ca. en time, og pigen er afkølet, men de tre nødstedte er ok efter omstændighederne. De løftes op i båden og sejles til stranden, hvor brandvæsen og paramediciner tager imod.

Lakolk Strand, fredag den 27. juli kl. 13.30

Livredderne er ude på vandet for at samle en luftmadras op, som er blevet taget af vinden. De spotter en dreng ca. 200 m nord for tårnet og 150 m ude i vandet. Drengen var ude i fralandsvind med boogie board og faldt af det. Han forsøger at hundesvømme ind, men står stille i vandet og vinker efter livredderne. De samler drengen og boogie boardet op i båden og sejler drengen ind på land.

Henne Strand, fredag den 27. juli kl. 19.30

Efter livredderne har lukket tårnet og forladt stranden, ser de en ambulance med fuld udrykning på vej mod stranden. Livredderne kører ned på stranden, hvor de møder ambulanceredderne, som meget gerne vil have hjælp. En 45-årig tysk kvinde er faldet af en hest i galop og er landet i vandkanten. Hun er nedkølet og har besværet vejrtrækning, har stærke smerter og er dårligt kontaktbar. Datteren, som har alarmeret, er tilstede og er meget chokeret. Livredderne assisterer ambulanceredderene, og kvinden flyves med helikopter på hospitalet. Datteren er fortsat meget berørt af situationen, og KLR yder psykisk førstehjælp til hende. Dagen efter kommer datteren forbi tårnet og fortæller, at hendes mor havde 3 brækkede nakkehvirvler, 7 brækkede ribben, et brækket skulderblad, en punkteret lunge og et brækket ben.