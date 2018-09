Hedensted er Danmarks tredjebedste erhvervskommune

Virksomhederne trives i Hedensted Kommune. Det konkluderer Dansk Industris årlige undersøgelse af de lokale virksomheders forhold i kommunerne.

De 10 bedste kommuner: 1. Ikast-Brande

2. Herning

3. Hedensted

4. Nordfyn

5. Ringkøbing-Skjern

6. Middelfart

7. Nyborg

8. Billund

9. Skanderborg

10. Favrskov

De 10 dårligste kommuner: 84. Lejre

85. Slagelse

86. Vordingborg

87. Syddjurs

88. Halsnæs

89. Tårnby

90. København

91. Odsherred

92. Egedal

93. Gribskov

Blandt de 93 kommuner, som deltager i Dansk Industris undersøgelse om det lokale erhvervsklima, er Hedensted den tredjebedste erhvervskommune i 2018. Hedensted er dog blevet overhalet af Herning og rykker dermed én enkelt plads ned af listen i forhold til 2017.

Høje placeringer i mange kategorier

Hedensted får flotte placeringer i næsten alle undersøgelsens kategorier. De flotte placeringer tæller en førsteplads i "Fysiske rammer", en tredjeplads i "Sagsbehandling", en fjerdeplads i "Arbejdskraft" og femtepladser i både "Uddannelse" og "Information og dialog med kommunen". Kun i én kategori – "Infrastruktur" – klarer Hedensted sig mindre godt og kommer ind på 77. plads.

Konkurrencen er benhård

- Konkurrencen blandt landets kommuner om at have det bedste erhvervsklima er benhård. Ligesom Hedensted prøver de fleste kommuner hele tiden at forbedre vilkårene for virksomhederne, så man kommer ikke sovende til en placering i top tre år efter år, siger formand for Dansk Industri Horsens Carsten Wengel.