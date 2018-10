Hedensted-firma vil rense biler med brint

Lauge Jensen fra Hedensted renser forurenende motorer med brint og elektrolyse.

Lauge Jensen fra Hedensted er en mand, der går meget op i klima og biler. Og han har med stor interesse fulgt debatten om, at diesel- og benzinbiler skal udfases fra de danske veje fra 2030.

Men han synes ikke, at det er ambitiøst nok.

Han ejer Hydrive, der har 200 værksteder som kunder. Her triller køretøj ind – der har kilometertællere på over de 100.000 – og får renset motorerne med elektrolyse og brint.

- Vi har allerede teknologien til at vi kan rense motorerne på køretøjerne i vores eksisterende vognpark. Burde vi ikke starte der? Alene det ville kunne reducere udledningen af CO2 med op til 30 procent, siger han.

Tester bil med 500.000 på tælleren

For at bevise sin påstand tester Lauge Jensen en bil med rigtig, rigtig mange kilometer bag sig: En TV SYD-bil der bliver brugt meget og længe hver dag - i jagten på den gode historie.

Lauge Jensen tester først bilen for CO2 og NOX-udledning. Førstnævnte er skidt for miljøet – sidstnævnte er kræftfremkaldende. Den første måling giver en hård dom. 3,77 procent af bilens udstødning var ren co2, mens den udledte 227 ppm (parts per million) nox.

- Den forurener for meget både med CO2 og NOX, lyder den kortfattede konklusion fra Lauge Jensen.

Brint i slangerne

Herefter borer Lauge Jensen et lille hul i motoren og begynder at forsyne køretøjet med brint. Lauge Jensen sender brint ind i bilens motor via indsugningen, og på den måde bliver motoren renset indvendigt for sodrester. Brint og elektrolyse-rensning skulle, ifølge Hydrives egne analyser, mindske udledningen af CO2 og NOX.

Tilbage til den røde TV SYD-bil, der nu har fået renset sit indre med brint. Den brummer stadig lystigt, når nøglen drejes og umiddelbart kan rensningen hverken ses eller høres. Men den kan måske lugtes.

For måleren, som Lauge Jensen står med i hånden, viser en forbedring. Co2-udledningen er faldet fra 3,77 procent til 2,42 procent, mens noxtallet er faldet fra 227 ppm til 161 ppm. Alt i alt en forbedring på cirka 30 procent.

- Det er rigtigt fint for sådan en gammel bil, lyder det anerkendende fra Lauge Jensen.