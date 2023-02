Hedensted med rekordstigning i befolkningstallet

En af årsagerne er, at der er opført flere boliger i kommunen, og tilflytningen er stor. Der er flere, der flytter til kommunen, end folk der flytter derfra. De omkring 90 ukrainske flygtninge, der har bosat sig, er også en af grundene til rekordstigningen.

Det er første gang nogensinde, at Hedensted Kommune har en tilvækst på mere end 500 borgere på et enkelt år.

Kommune mener dog, at tallet er højere. Deres egne tal, der korrigeres for fødsler og flytninger, viser, at tilvæksten var omkring 550 borgere i 2022.