Brexit: Masser af arbejdspladser på spil i Hedensted

543 virksomheder i Syd- og Sønderjylland eksporterer for mere end 4,6 mia. kr. til Storbritannien, viser de seneste tal. Virksomheder i Hedensted topper listen.

Et hårdt Brexit om knap en måned kan koste arbejdspladser i de virksomheder, som eksporterer allermest til Storbritannien. Virksomhederne i Hedensted står for den største eksport til briterne i Syd- og Sønderjylland og er dermed også mest udsat, hvis eksporten falder.

Alle siger jo, at Brexit kommer til at koste arbejdspladser. Så ja, det kommer også til at koste her i Hedensted. Carsten Steffensen, erhvervschef, Hedensted

Erhvervschef i Hedensted, Carsten Steffensen, fortæller, at der i Hedensted ikke er oprettet et specielt beredskab i tilfælde af Brexit, men at Storbritanniens exit fra EU selvfølgelig også vil få en betydning for kommunens erhvervsliv.

- Alle siger jo, at Brexit kommer til at koste arbejdspladser. Så ja, det kommer også til at koste her i Hedensted. Måske skal vores virksomheder flytte salget et andet sted hen, for at fastholde arbejdspladser, men det kommer ikke over night, siger han til TV SYD.

Eksport til Storbritannien i mio. kr. Hedensted 624

Vejle 584

Horsens 546

Esbjerg 538

Tønder 518

Sønderborg 485

Kolding 317

Haderslev 276

Aabenraa 243

Vejen 161

Varde 160

Fredericia 110

Billund 39 Kommentar: Lego i Billund er ikke medregnet i tallet, der dermed kun er små og mellemstore virksomheder.

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistik bearbejdet af eStatistik

- Hvis Euro Steels stålprodukter for eksempel bliver pålagt told, er det jo ikke sikkert, at de kan blive ved med at sælge dem i England, uddyber Carsten Steffensen, der dog påpeger, at mangel på arbejdskraft og udvidelse af E45 er de to største udfordringer for kommunens erhvervsliv.

Hedensted øverst på listen

Virksomhederne i Hedensted eksporterer tilsammen for 624 millioner kroner til Storbritannien, viser en specialkørsel fra Danmarks Statistik, som eStatistik har udarbejdet for Region Syddanmark.

På de næste pladser kommer Vejle og Horsens med henholdsvis 584 og 546 millioner kroner i eksport til briterne.

Store arbejdspladser i Hedensted Palsgaard (fødevarer)

Bogballe (landbrugsmaskiner)

Euro Steel (stål)

Lastas (lastbiler)

Glud & Marstrand (emballage)

Electronic (elektronic)

SP Moulding (plastkomponenter)

DAKA (genanvendelse)

Jysk (tekstil)

Samlet eksporterer 543 virksomheder i Syd- og Sønderjylland (med en eksport over 5 millioner kroner) for mere end 4,6 milliarder kroner til Storbritannien. Landbrug & Fødevarer vurderede i en analyse i 2017, at et hårdt Brexit vil koste dyrt for eksporten af fødevarer fra Danmark til Storbritannien. Den risikerer ifølge analysen at falde fra 13 milliarder kroner til ca. tre milliarder på grund af højere toldtariffer og koste 4.600 arbejdspladser.

Hvor mange arbejdspladser, der i Syd- og Sønderjylland, der er på spil i forbindelse med Brexit, har ikke været muligt at konstatere. Trods henvendelse til mange både små, mellemstore og store virksomheder i både Hedensted og resten af landsdelen, har ingen virksomhedsleder haft lyst til at kommentere virksomhedens håndtering af Brexit.