Hegn langs grænsen vækker bekymring

Folketinget har mandag vedtaget at sætte hegn op langs grænsen for at holde vildsvin ude.

Et flertal i Folketinget vedtog mandag at sætte et 70 kilometer langt vildsvinehegn op langs den dansk-tyske grænse. Hegnet skal bekæmpe afrikansk svinepest ved at holde vildsvin ude af Danmark. Men ikke alle er begejstrede for dén løsning.

- Det giver en falsk tryghed at sætte et hegn op. Der går jo stadig veje igennem hegnet, og dem kan vildsvinene også finde. Man burde hellere koncentrere sig om at bekæmpe smittefaren fra mennesker. For eksempel fra fødevaretransporter og fra de danske jægere, som rejser til Polen for at jage vildsvin, siger Henning Hyllested fra Esbjerg, som er folketingsmedlem for Enhedslisten.

Går ud over andre dyr

Inde på land bliver hegnet halvanden meter højt, og det graves cirka en halv meter ned i jorden. Henning Hyllested kritiserer også de konsekvenser, det kan få for andre arter.

Hvis hegnet kan forhindre vildsvin i at krydse grænsen, så kan det jo også bremse andre dyr. Henning Hyllested, folketingsmedlem for Enhedslisten

- Hvis hegnet kan forhindre vildsvin i at krydse grænsen, så kan det jo også bremse andre dyr. Vi har ikke ret meget sammenhængende natur i Danmark, så vi bør beskytte den, der er, siger Henning Hyllested.

Minister lover at tage hensyn

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) siger i en pressemeddelelse, at Danmark vil overholde alle juridiske forpligtelser om natur- og miljøbeskyttelse. Han og et stort flertal mener, at hegnet er den bedste løsning for at bekæmpe svinepest.

Også EU og Verdensnaturfonden (WWF) har udtrykt bekymring for, at det kommende hegn kan gå ud over fredede og truede arter. Desuden savner WWF dokumentation for, at hegnet kan holde smitten ude.