Skuffet tysk borgmester: Hørte intet om grænsehegn

Stemningen er normalt god mellem Danmark og Tyskland, men i den tyske kommune Harreslev er tonen blevet mindre varm. Her er skuffelsen over vildsvinehegnet stor.

Et 70 kilometer langt hegn skal holde vildsvin ude af Danmark. Men hvad kommer hegnet ellers til at holde ude? Spørgsmålet kommer fra Harreslevs borgmester Martin Ellemann. Han har sendt en politisk erklæring til delstatsregeringen i Kiel og opfordrer til, at politikerne i Tyskland forholder sig til hegnet.

Kommunen er forundret over, at vi som direkte naboer stik imod venlig sædvane til dato ikke er blevet officielt integreret i sagen. Martin Ellemann, borgmester, Harreslev kommune

- Vi respekterer fuldt ud Danmarks suverænitet på området. Men det er vigtigt at påpege, at et hegn ikke kun kommer med fordele. Et vildsvinehegn vil påvirke vores natur, vores dyreliv og vores turisme, siger Martin Ellemann.

Udover hegnets effekt på kommunen, så skuffer det borgmesteren, at han ikke blev informeret direkte om hegnet af den danske regering.

- Vi måtte læse om det i medierne. Det var sådan, at vi fandt ud af, den danske regering havde besluttet, at hegnet skal op, fortæller Martin Ellemann. Foran ham ligger en kopi af den politiske erklæring, der er sendt til Kiel, og i den lægges der ikke fingre imellem:

”Kommunen er forundret over, at vi som direkte naboer stik imod venlig sædvane til dato ikke er blevet officielt integreret i sagen,” står der blandt andet. Borgmester Martin Ellemann havde ønsket, at man efter mange års godt samarbejde over grænsen havde inddraget Harreslev i overvejelserne.

- Det havde været et langt bedre signal at sende. At bygge et hegn mellem to lande, det er ikke kun en fysisk ting. Det er også et hegn i vores tanker. Det vil i højere grad være en manifestation af grænsedragningen, forklarer Martin Ellemann.

Den afrikanske svinepest er ikke blevet konstateret i delstaten Slesvig-Holsten, og man skal cirka 350 kilometer østpå til Polen for at finde et tilfælde.

