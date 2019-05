Det er en helt almindelig dag. Heidi er i gang med at vande blomster i vindueskarmen, da hendes blik pludselig falder ned på gaden.

- Og så står han der. Han kigger op. Det var meget ubehageligt, fortæller Heidi.

Tankerne for rundt i hovedet på hende:

- Hvad vil han? Stopper det her? Hvad har han gang i?

Den dag. Den oplevelse. Det øjeblik. Det blev skelsættende for Heidis liv. Nu var det alvor.

Modelfoto.

TV SYD har mødt Heidi. Hun har valgt at være anonym af frygt for den stalker, der chikanerede og truede hende i tre år. Her er hendes historie:

Tidligere havde den nye kollega sendt hende kærlige sms'er uden for arbejdstiden, og en aften ringede han for at snakke. Pludselig spurgte han:

- Nå, vil du giftes?

Heidi tænkte, at det var en joke. Det viste sig dog hurtigt, at han mente det. På arbejde begyndte han at røre ved hende; nusse hende i håret og give hende små, kærlige klap.

- For mig er det ikke normalt at opføre sig sådan, så jeg bad ham om at holde op, fortæller Heidi.

Det fik imidlertid ikke kollegaen til at stoppe - tværtimod.

En nat ringede dørtelefonen pludselig - og den blev ved, så Heidi listede ned af trappen og ud til døren. Det viste sig, at der var sat en tandstik i dørtelefonen.

- Jeg kunne ikke se ham, men jeg var jo godt klar over, hvem det var, der havde gjort det, fortæller Heidi, som nat efter nat måtte døje med samme chikane.