Hel skole danser på kæmpe kunstværk: -Det symboliserer os forskellige mennesker

Et kæmpestort kunstværk er blevet lanceret på Bakkeskolen Cosmos i Esbjerg. Et kunstværk, der er starten på et kunst- og kulturprojekt ved Stengårdsvej, der er placeret på den hårde ghetto-liste. Det nye kunstgulv på skolen bringer allerede glæden og smilene frem.

Kunst findes i mange former.

Men ofte er det noget, som man ikke kan må røre og bare kan stå og betragte og blive betaget af.

Derfor kan det også virke lidt underligt, at hundredvis af børn fik lov til at danse og hoppe på det helt nye kunstværk på Bakkeskolen Cosmos i Esbjerg Ø.

Men heldigvis kan det her kunstværk ikke gå i stykker. Det er nemlig en del af gulvet – et 600 kvadratmeter stort gulv forvandlet til kunst med alverdens farver. Og hvis der skulle uddeles stjerner, så var der fuld plade fra eleverne.

- Det gør, at man bliver glad, når man kigger på farverne, siger 12-årige Nourjh Arkan Atou, der er elev på skolen.

I løbet af de næste to år vil flere kunstprojekter skyde frem på Stengårdsvej i Esbjerg Ø. Et udsat boligområde, der også er udpeget til ghettolisten. Men nu vil Esbjerg Kommune i samarbejde med Statens Kunstfond skabe en langsigtet byudvikling – og det hele starter med et kunstgulv.

Nourjh Arkan Atout og Muna Ali har selv arbejdet med kunstværket i skolen. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

- Jeg tror det er med til at lave en anden fortælling om det her område som et spændende og attraktivt sted at gå i skole og bo, siger Ulla Visbech, chef for Kultur & Pædagogik i Esbjerg Kommune.

Afspejler kulturelle forskelle

Projektet er døbt ’6705 + Statens Kunstfond' og sker i samspil med beboere, naboer og lokale aktører.

Fakta om projektet: Et nyt partnerskab mellem Esbjerg Kommune og Statens Kunstfond gør Stengårdsvej i Esbjerg Ø til base for nye kunst- og kulturprojekter. Statens Kunstfond har foreløbigt sat 3,6 mio. kr. af til at skabe kunst i samarbejde med områdets beboere. Det strategisk samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Statens Kunstfond vil igangsætte kunstprojekter i samarbejde med lokale aktører, eksempelvis institutioner, foreninger, kulturinstitutioner, beboere og kunstnere. Projektet vil knytte an til de initiativer, der allerede er Østerbyen.

Nu har projektet taget udgangspunkt i skolen. Det glæder den pædagogiske leder, der ser en mulighed for at skabe en fælles oplevelse i kunsten på skolen.

- Vi har masser af forskellige kulturelle baggrunde og masser forskellige religiøse baggrunde. Kunst får os til at tale sammen. kunst får os til at undre os sammen, så kunsten kan også nogle gange få det hele til at handle om andet end forskelle - og skabe en fælles optagethed, siger Christian Varming

Men kunst kan tolkes på flere forskellige måder. Og Nourjh Arkan Atou har da også sin egen helt tolkning af det store gulvmaleri.

-De forskellige farver symboliserer de forskellige mennesker, som går på vores skole, siger Nourjh Arkan Atou.

Kunstner sniger sig ind i hverdagen

Billedkunstner Astrid Marie Christiansen har lavet det store gulv med sorte og hvide striber med cirkler i kraftige farver til skolens indgangsområde.

Hun er ikke ked af, at der bliver danset og hoppet på gulvet. For det gør netop, at kunsten ubevidst bliver en del af hverdagen.

Billedkunsterne Astrid Marie Christiansen håber, at kunsten kan snige sig ind i hverdagen i Stengårdsvej Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

- Jeg tror ikke, at de kommer i skole hver dag og tænker: Nu har jeg en kunstoplevelse. Jeg tror bare, de kommer og ser et fint gulv og leger tag fat - men det er jo det fine, når kunst bare sniger sig ind og bare bor i hverdagen

Eleverne på Cosmos-skolen har arbejdet med kunstværket i skolen gennem en periode. Det er netop en af ideerne bag projektet – at få kunsten mere ind under huden og gøre den tilgængelig for alle.

- Det er vigtigt at lære om noget der unødvendigt, som ikke handler om ting man skal nå og sige og gøre det, At kunst handler om alt muligt andet. Det handler om at gøre sig selv glad og sig umage, siger Astrid Marie Christiansen.