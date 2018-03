Heldig beboer: Der lød et stort skrald og så kom der en støvsky

Rene Køhrsen fik en brat opvågning lørdag morgen, da en bil bragede ind i hans bolig i Tiset.

Læs også Bilist på afveje torpederer hus

Ulykken skete kort før klokken 06 - og personbilens fører sad fastklemt i sin ødelagte vogn, der trykkede muren til huset på Kongevej 323 ind i stuen. Husets lå og sov i og blev vækket af et voldsomt brag.

- Jeg slap med forskrækkelsen, og nu må jeg finde et andet sted at bo et stykke tid, siger en stadig lidt fortumlet Rene Køhrsen lørdag formiddag til TV SYD.

Syd - og Sønderjyllands Politi oplyser, at den uheldige bilist blev kvæstet - men der er endnu ikke information om, hvor alvorligt det er. Bilisten er en 27-årig mand fra Ribe.

- Vi har tilkaldt assistance fra Beredskabsstyrelsen i Haderslev for at få afstivet og sikret huset. Kongevej vil være spærret til, at vi er sikre på, at huset ikke falder sammen og vælter ud over vejen, siger vagtchef Ole Aamann, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

00:20 Faren for sammenstyrtning var overhængende, siger indsatsleder Henrik S. Nielsen, Brand & Redning Sønderjylland. Luk video

Kort før middag var huset afstivet og Kongevej er nu genåbnet for trafik.