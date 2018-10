Knæk Cancer: Hele byen samler ind til kampen mod kræft

I Give samler borgerne ind til Knæk Cancer. Håndboldstjerne giver foredrag, lokale kendisser er på motionscykler og børn tegner Knæk Cancer-blomsten.

I Give er der i denne uge fokus på Knæk Cancer, og det handler om at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Men ikke kun om penge, hvis man spørger en af arrangørerne.

Det er vigtigt, at vi taler om sygdommen og bliver klogere. Hanne Lund, medarrangør, Give Handel og Erhverv

- Det er også vigtigt at udbrede kendskabet til kræft. Det er vigtigt, at vi taler om sygdommen og bliver klogere, fortæller Hanne Lund, en af folkene bag Gives Knæk Cancer-kampagne.

Top-håndboldspiller taler om kræft

Give Handel og Erhverv står bag arrangementet, og tirsdag aften vil den tidligere tophåndboldspiller Daniel Svensson holde foredrag i Ikærhallen. Billetter koster 125 kroner, hvoraf 100 kroner går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. der er plads til ca. 220 mennesker, og de sidste 25 kroner går til kaffe og kage.

Entreprisen er sat lavt, for normalt koster det lidt mere at høre Daniel Svensson tale om sin karriere og sin kræftsygdom.

- Normalt er han 50 kroner dyrere pr. billet, men for os er det vigtigt, at alle har råd til at komme og støtte op om det, siger Hanne Lund, der regner med at sende godt 20.000 kroner til Knæk Cancer i den anledning.

Knæk Cancer-program i Give Tirsdag:

Foredrag med håndboldspilleren Daniel Svensson

Fredag:

Kreativt værksted for byens børnehaver

E-sport turnering

Lørdag:

Cykelturnering

Marked på Torvet

Hele byen står bag

Udgiften til Daniel Svensson betales af Lund-familien, der er brødre, sønner og fætre på kryds og tværs i Give. Den ene af dem er autoforhandler Morten Lund,

- Kræft er en sag, som nok berører alle. Bare i min familie har min far og mor, bedsteforældre og en kusine været ramt af kræft. Rigtigt mange familier har også haft eller har kræft inde på livet, så det er bestemt en sygdom at kæmpe for at få udryddet, siger Martin Lund til TV SYD.

På lørdag samles der flere penge ind i Give. Blandt andet er der auktion på Torvet, hvor sponsorgaver sælges til højst bydende.

Samtidig foregår der sideløbende indsamlinger. Nogle af byens butikker donerer for eksempel 10 procent af omsætningen en enkelt dag til Knæk Cancer, mens Give Gymnastikforening samler ind til en af deres instruktører, der har fået konstateret uhelbredelig kræft.

Give Handel og Erhverv holdt også i 2017 Knæk Cancer uge, hvor der blev samlet ca. 42.000 ind. Målet i år er ifølge Hanne Lund at fordoble det beløb.

På nedenstående kort kan du se en oversigt over Knæk Cancer-indsamlinger i Syd- og Sønderjylland:

