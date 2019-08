Russisk sang og latinamerikansk mad: Hele verden samles til Esbjerg Festuge

Festugen er i fuld gang i Esbjerg. Lørdag var der rig mulighed for at blive klogere på de mange nationaliteter, der bor i byen.

Hvordan ser sydkoreansk dans ud? Hvordan lyder en sang på russisk? Og hvordan smager syrisk mad? Det er bare nogle af de spørgsmål, man lørdag har kunnet få svar på i Esbjerg.

Andendagen af Esbjerg Festuge er i gang, og den har et internationalt præg. For syvende år i træk er International Dag nemlig en del af Esbjerg Festuge.

Arrangementet bliver afholdt for at vise mangfoldigheden i Esbjerg Kommune. Der bor omkring 12.500 personer med en anden oprindelse end dansk i kommunen.

- Vi bliver klogere på hinanden

På trods af regnvejr var mange esbjergensere mødt op for at blive klogere på deres naboer.

- Det er meget vigtigt, at vi har en by, hvor alle kan være. Arrangementer hjælper os med at blive meget klogere på hinanden, for man møder en masse mennesker fra andre lande og ser deres skikke. Det er utrolig berigende og dejligt, siger Johanne Gregersen, der kiggede forbi arrangementet.

Oplever en ny side af Esbjerg

Arrangøren tror, at mellem 6000-7000 mennesker lørdag trodsede regnvejret for at smage på eksotiske retter og høre musik fra forskellige dele af verden.

Christian Korsgaard var en af dem. For ham er International Dag en mulighed for at se en del af Esbjerg, han normalt ikke oplever.

- Jeg har selv dansk oprindelse, og det her er en mulighed for at prøve noget mad, høre noget musik og få nogle kulturelle oplevelser, jeg normalt skal rejse ud for at se andre steder i verden, siger han til TV SYD.

Esbjerg Festuge begyndte fredag eftermiddag og varer indtil næste søndag. Der er 200 forskellige arrangementer, og du kan deltage i alt fra sangmarathon til grafittimaling. Se hele programmet her.