Helene hopper i trøjen og satser på fremtid i forsvaret

Helene Wolfsen fra Sønderborg er hoppet i trøjen for en dag. Hun mødte op onsdag, da rekrutterings-centeret i Fredericia slog dørene op til National Inspirationsdag.

Her fik kvinderne en forsmag på livet som soldat – de blev iført uniform og camouflage og frokosten bestod selvfølgelig af feltrationer. 62 interesserede kvinder var mødt op.

Så snart jeg bliver 18 år, så søger jeg ind i forsvaret. Jeg ved allerede at jeg godt vil udsendes i internationale missioner. Helene Wolfsen, Sønderborg

17-årige Helene Wolfsen har taget turen fra Sønderborg til Ryes Kaserne i Fredericia for at smage på soldaterlivet.

- Jeg er her i dag, fordi jeg vil have en afklaring på, om det er det jeg vil. Man ved det jo ikke, før man har prøvet det, siger Helene Wolfsen.

Og håbet fra Forsvaret med denne Inspirationsdag for kvinder er netop at få flere kvinder til at hoppe i trøjen.

I Region Syddanmark er antallet af militært fastansatte kvinder i Forsvaret steget med 25 procent siden 2014, og det vækker begejstring hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der de seneste år har iværksat specifikke initiativer for at tiltrække flere kvinder og vise, at Forsvaret også er en attraktiv arbejdsplads for dem.

Selvom Helene Wolfsen er godt træt i kroppen efter inspirationsdagen, så er hun ikke i tvivl om, hvad hun skal i fremtiden.

- Så snart jeg bliver 18 år, så søger jeg ind i forsvaret. Jeg ved allerede at jeg godt vil udsendes i internationale missioner, siger Helene Wolfsen, inden hun for en stund igen bliver civil.

