100-året for krigsafslutning: Helge skænkede bedstefars hat

Helge Rasmussens bedstefar var med i Første Verdenskrig. I dag skænkede han bedstefarens hat til den lokalhistoriske forening.

I dag satte Helge Rasmussen sig bag rattet og kørte knap 150 km fra Nyborg til Toftlund for at deltage i mindegudstjenesten for Første Verdenskrigs afslutning i Toftlund Kirke. Med sig havde han bedstefarens høje, sorte hat.

- Den vil jeg skænke til den lokalhistoriske forening. Jeg synes, at det er den helt rigtige dag at give hatten videre, siger Helge Rasmussen fra Nyborg.

Læs også Her kan du markere afslutningen på Første Verdenskrig

Bedstefar savede skafterne over

Helge Rasmussens bedstefar Rasmus H. Dam deltog i Første Verdenskrig under protest. Derfor savede han skafterne til spaderne halvt igennem, så de knækkede. Tredje gang, det skete, blev han flyttet til forsyningstropperne.

- Og så var hans mission lykkedes, for han ville ikke skyde efter sine allierede, fortæller Helge Rasmussen.

Fanebærer med høj hat

Efter krigen var bedstefaren fanebærer for Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere, DSK. Her bar han den høje, sorte hat, som barnebarn Helge Rasmussen i dag tog fra Nyborg til Toftlund for at skænke til Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Det var Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv, der markerede 100-årsdagen for våbenstilstanden 11. november 1918 med en mindegudstjeneste og kransenedlæggelse ved mindetavlen over de faldne i Toftlund Sogn.