58-årig mand gik 50 kilometer og udløste stor eftersøgning med helikopter og hunde

En 58-årig mand fra Bredebro blev tirsdag eftermiddag fundet i god behold i Haderslev efter en nat på landevejene.

Syd- og Sønderjyllands Politi havde tirsdag sat en stor eftersøgning i gang ved Bredebro efter en 58-årig mand, der forlod sit hjem ved 19.30-tiden mandag for at gå en tur.

Han blev fundet tirsdag kort efter klokken 14 i Haderslev - mere end 50 kilometer fra sit hjem.

- Vi frygter, at den 58-årige har været udsat for en ulykke eller er blevet ramt af sygdom, siden han ikke er kommet hjem fra gåturen, sagde vagtchef Ivan Gohr Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi tidligere på dagen tirsdag.

Den 58-årige mand var iført en blå t-shirt med mønster samt blå shorts, da han i det lune sommervejr gik på aftentur.

På daværende tidspunkt var den savnede mand sidst set af et vidne, der fortalte, at manden mandag aften klokken 20.45 kom gående omkring to kilometer syd for Bredebro, hvor han var på vej mod syd.

Først 17 timer senere blev den 58-årige mand set gående i Hoptrup ved Haderslev og samlet op af en bilist.

- Det er helt usædvanligt, at en savnet person bevæger sig så langt væk - men heldigvis fik det en lykkelig udgang, siger indsatsleder Mads Leervad Dammark, Syd- og Sønderjyllands Politi, der stod i spidsen for den omfattende eftrersøgning.

Ifølge politiets meldinger er den 58-årige afkræftet efter den lange gåtur - og skal forbi sygehuset til et helbredstjek.