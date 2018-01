Helsekostfirma får sur smiley nr. 13

En bøde på 30.000 kroner og endnu en sur smiley er blevet tildelt helsekostfirmaet Wellvita på grund af deres markedsføring.

Esbjerg-virksomheden Wellvita har igennem længere tid markedsført sine produkter ulovligt, derfor har de nu indkasseret en bøde på 30.000 kroner og endnu en sur smiley, det skriver Jyllands Posten. Virksomheden har nu i alt 13 sure smileys.

Alle de sure smileys handler om Wellvitas markedsføring. Firmaet har i sine annoncer brugt sygdomsanprisninger, hvor man lover helbredelse ved brug af produktet, og det må man ikke. Virksomheden sælger kosttilskud og helsekost.

Man må ikke markedsføre fødevarer med sygdomsanprisninger. Christina Møller, specialkonsulent i Fødevarestyrelsen

”Hvem har brug for D-vitamin – personer med øget risiko for osteoporose” lyder det i en af Wellvitas annoncer.

- Man må ikke markedsføre fødevarer med sygdomsanprisninger. Det betragter vi som en grov overtrædelse, fordi det kunne få folk, der lider af alvorlige sygdomme, til at tage et kosttilskud og undlade at gå til lægen og få den rette medicin, siger Christina Møller, specialkonsulent i Fødevarestyrelsen, til Jyllands Posten.

Til Jyllands Posten har Wellvitas direktør, Claus Toft Glerup, sagt, at han synes, at Fødevarestyrelsens nidkærhed er latterlig, og at virksomheden efter bedste evne forsøger at arbejde under meget komplekse regler.

Fødevarestyrelsens kontroller er foregået siden år 2010.

