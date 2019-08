Helt slut med cigaretter på Blåvandshuk Skole

Efter sommerferien mødte eleverne på Blåvandshuk Skole ind til et røgfrit skoleår. Skolen deltager i forsøgsprojektet Røgfri Skoletid.

På Blåvandshuk Skole er synet af en cigaret i munden hos eleverne fortid. Skolen deltager i et forsøgsprojekt, Røgfri Skoletid, der er et samarbejde med Tandplejen, Sundhedsplejen og Center for Sundhedsfremme.

Viceskolelederen på Blåvandshuk Skole, Finn Jensen, ser forsøgsprojektet som en god måde at vise eleverne, at det nu er helt slut med cigaretterne.

- Jeg synes, vi har et ansvar for at lære vores unge mennesker, at de ikke skal begynde med at ryge, siger viceskolelederen.

Eleverne godkender forsøget

Eleverne er glade for forsøgsprojektet, der skal få unge til at stoppe med at ryge. Kræftens Bekæmpelse oplyser, at næsten hver femte ryger mellem 14 og 19 år røg deres første cigaret i skoletiden.

Det er faktisk ikke noget nyt for Blåvandshuk Skole at skulle sige farvel til cigaretter, snus og andet tobak. For den har egentlig været røgfri længe. Nogle elever har dog fået lov til at gå uden for skolens matrikel for at tænde en cigaret.

Èn af dem er Paprika Vinther, der går i 9. klasse. Hun skal nu vænne sig til en ny dagligdag på skolen.

- Det bliver en smule stramt, men jeg tænker, jeg godt kan klare det, fortæller Paprika Vinther.

Hun er ikke den eneste, der godkender forsøgsprojektet. Klassekammeraten, Kirstine Lauridsen, synes Røgfri Skole kan bidrage til alle.

- Jeg synes det er fint, at de mindre klasser kan se op til dem, der er større. Ser de dem, der er større, som ryger, så kan det måske inspirere på en dårlig måde, siger Kirstine Lauridsen.

Blåvandshuk Skole er med i forsøgsprojektet, Røgfri Skoletid. Foto: Line Sahl

En hjælpende hånd

Deltagelsen i Røgfri Skoletid handler ikke kun om ansvar hos Blåvandshuk Skole. Finn Jensen håber også at kunne påvirke eleverne.

- Vi håber, at vi opnår nogle elever, som er bevidste om, at rygning ikke er en god idé, for det er ikke smart at ryge, siger viceskolelederen, der også fortæller, at nye rygeregler kommer til at gælde for lærerne fra januar.

For Paprika Vinther kan deltagelsen i forsøget blive en hjælpende hånd.

- Jeg tror, forsøget kan hjælpe mig til at stoppe, siger hun.

I Varde Kommune deltager også Ølgod Skole i forsøgsprojektet. 22 andre kommuner over hele landet har indført Røgfri Skoletid.