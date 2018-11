Heltindens kamp mod mandschauvinismen

Det her er historien om to kvinder fra familien Tauber. Nu har den ene skrevet en bog om den anden, der levede for 150 år siden.

Det var slægtsforsking, der førte Lise Tauber på sporet af sin tipoldefars søster, Louise; som hun nu har skrevet en bog om. Louise havde en sag. Hun kæmpede for, at piger også skulle have en uddannelse. Og hun satte sig selv ind i kampen. - Hun var en viljestærk kvinde, der fik ting til at ske omkring sig, fortæller tipoldeniecen. I 1863 åbnede Louise Tauber en pigeskole i Haderslev. Året efter blev Sønderjylland som bekendt besat af preusserne, men de dansk pigeskoler fortsatte - i 25 år faktisk. Men efterhånden blev betingelserne sværere og sværere, fordi preusserne krævede større og større assimilation af det danske mindretal, der skulle ikke tales dansk. Så i 1889 drager Louise tilbage til Frederiksberg, hvor hun kom fra. Tilbage i Danmark begynder hun straks at organisere skole for danske piger. - Jeg synes, at det er fantastisk at se, hvor meget hun har kunnet udrette som kvinde i et mandschauvinistisk samfund, fortæller Lise Tauber. 00:22 Hør Lise Tauber fortælle om det forhold, hun har fået til sin tipoldefaster. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD Luk video Selv om hun til sidst måtte give op, kan det nok ikke overdrives, hvor meget det har betydet, at unge piger fik en dansk skolegang i de første 25 år af de 56 år, Sønderjylland var en del af Tyskland. I 1915 fik kvinder stemmeret i Danmark, og i 1920 stemte sønderjyderne sig hjem til Danmark. Lise Taubers bog hedder "Stille kraft og virksom kærlighed" og er en roman. - Der, hvor vi ikke ved ret meget eller ingenting - hendes barndom for eksempel, der har jeg selv digtet, men hvor vi kender fakta, har jeg skrevet det, som det var. "Stille kraft og virksom kærlighed" er udgivet på forlaget Kahrius. Den er 266 sider lang og koster 199 kroner. Stille kraft og virksom kærlighed er trykt i 200 eksemplarer i første oplag.