Hemmelig koldkrigsbunker åbner dørene

I årtier var den 500 kvadratmeter store bunker under Haderslev Katedralskole en velbevaret hemmelighed.

- Når nye lærer dengang spurgte til kælderen, så lod de, der var indviet i hemmeligheden, som ingenting, fortæller lektor i historie Rune Eskildsen. Siden 2018 har han sammen med kollegaer jagtet gamle telefaxmaskiner, dokumenter og uniformer til at genskabe bunkerens oprindelig udtryk og indretning.

I dag bruger skolen bunkeren, når der undervises i den kolde krig, og lørdag d. 9. november kan nysgerrige borgere gå gennem de tunge metaldøre og tage på en tidsrejse til den kolde krig.

Faxe kondi og gasmasker

Der er kælet for detaljerne i bunkeren. På et af efterretningskontorerne står en orginal flaske Faxe Kondi sodavand, der har overlevet tidens tand. Og gasmasker hænger i sovesalen, til fri afbenyttelse af besøgende med lyst til at prøve.

- Det var en stor udfordring at finde de specielle ting, der skulle til, men der har politiet og militæret været en stor hjælp til at finde genstande fra gemmeren, der blev brugt dengang, fortæller Rune Eskildsen. Han ser det som en kæmpe fordel, at han kan tage eleverne med i bunkeren i historietimerne.

- Det er lidt blæret, at have sin egen bunker, slår historielæren fast.