Hendensted Kommune vil have hjælp til kontrol af havbrug

Miljøtilsyn med havbrug er så kompliceret, at staten bør tage sig af det. Det siger Hedensted Kommunes borgmester, Kasper Glyngø (S), til Politiken på baggrund af en sag med Hjarnø Havbrug.

Ifølge avisen har havbruget gennem seks år brudt sin miljøtilladelse og givet kommunen forkerte oplysninger om sine udledninger. En sag som nu efterforskes af politiet.

Senest nyt i sagen er, at havbrugets forklaring om, at det har kompenseret for sin merudledning af kvælstof og fosfor ved at dyrke og fjerne muslinger fra havmiljøet. den oplysning er også forkert.

- At enhver lille kommune, der ligger ved noget hav, hvor der kan være et havbrug, skal have de kompetencer, er meget at forlange. Kontrollen burde ligge ved staten, siger Kasper Glyngø til Politiken og tilføjer, at den type virksomhed efter hans opfattelse ikke egner sig til egenkontrol.

Kommunerne har tilsyn med havbrug, der ligger under 1 sømil fra kysten. Det gælder 12 danske havbrug. Hedensted er den kommune, der har tilsyn med flest havbrug, nemlig 5. De øvrige 7 er fordelt på seks kommuner. Miljøstyrelsen har tilsyn med de 7 havbrug, der ligger længere ude på vandet.

