CNN.com til sine læsere: Henne er et af 17 steder i Europa, du bør besøge

Henne Strand er ifølge CNN-guiden "Best places in Europe to visit: A modern-day Grand Tour" et indtagende alternativt rejsemål for den moderne rejsende.

”Du får ikke en mere vindblæst strand end denne”.

Sådan begynder CNN beskrivelsen af ”Henne Strand, Denmark”

En af 17 destinationer i Europa, som amerikanerne bør besøge i 2019 ifølge CNN’s guide “Best places in Europe to visit: A modern-day Grand Tour”.

Det er da flot, at det er et dansk sted, der er med, og at det ovenikøbet er en dansk strand. Colin Seymour, turistchef, VisitWestDenmark

Guiden fortsætter med at fremhæve de skyggegivede klitter, skovene, stierne som kan bruges til både vandreture og observation af dyrevildt – og så slutter den af med at fremhæve den Michelin-dekorerede Henne Kirkeby Kro. Når man lægger alt dette sammen, er Henne ifølge CNN et ”indtagende og anderledes feriemål”.

Sådan udvikler turismen i Varde Kommune sig: Fra 2015 – 2018 voksede antallet af overnatninger i Varde Kommune (som er hjemkommune for Henne Strand) med 1 mio. overnatninger.

I 2018 var der 4,5 mio. overnatninger.

De første fire måneder af 2019 er antallet af overnatninger vokset 10 procent sammenlignet med samme periode i 2018.

Væksten skyldes primært tyske turister.

Men antallet af gæster, som ikke kommer fra de ”nærmarkeder”, VisitWestDenmark normalt markedsfører sig på, er vokset med 40 procent. Se mere

Mål for moderne dannelsesrejse

Hos VisitWestDenmark er turistchef Colin Seymour særdeles godt tilfreds med omtalen:

- Det er da flot, at det er et dansk sted, der er med, og at det ovenikøbet er en dansk strand, siger han til TV SYD.

Colin Seymour fortæller, at specielt amerikanere ofte rejser efter ”must see-” og ”must do-lister”. CNN’s liste er en slags genoplivning af den gamle ”Grand Tour-tradition” – en dannelsesrejse rundt til alt det, man skulle se i Europa, som velstående amerikanere yndede at tage på i 1800-tallet.

- Det er en moderne udgave af den tradition, og at vi er kommet på den liste, synes vi, er super flot, siger Colin Seymour til TV SYD.

Kapitaliserer på NOMA og Geranium

Omtalen glæder især, fordi VisitWestDenmark aktivt har forsøgt at få den udenlandske presses interesse – blandt andet ved at tilbyde presserejser - i samarbejde med VisitDenmarks kontor i New York.

Henne Kirkeby Kro med to Michelin-stjerner er en af de oplevelser, CNN fremhæver, når mediet anbefaler sine læsere at slå vejen forbi Henne Strand. Foto: Henne Kirkeby Kro

Vi har taget fat i den interesse, der primært har været dannet af NOMA og Geranium i København, og så har vi lavet en anden version af den fortælling. Colin Seymour, turistchef, VisitWestDenmark

- Sydvestjyske fødevarer og gode spisesteder har været en del af fortællingen, siger turistchefen.

- Vi har taget fat i den interesse, der primært har været dannet af NOMA og Geranium i København, og så har vi lavet en anden version af den fortælling, hvor vi siger, at man kommer tættere på råvarernes udgangspunkt og kommer tættere på de landskaber, hvor råvarerne kommer fra.

Ubetalelig reklame

Det har den udenlandske presse ifølge Colin Seymour taget godt imod.

Blandt andet ventes artikler i AFAR – Travel Magazine and Guide (som allerede har omtalt Henne Kirkeby Kro) og i Suitcase Magazine.

- At købe sig til markedsføring af området ville være meget dyrt, og vi har ikke kæmpe markedsføringsbudgetter, så pressekontakt er en god måde en god måde for os at skabe kendskab på, siger Colin Seymour.

- Fordi vi har lavet det her pressearbejde på markeder, hvor vi normalt ikke markedsfører os, så har vi fået mange flere gæster fra lande, som ikke er nærmarkeder. Og det er jo dét der er interessant. Det er der vi primært arbejder for, siger Colin Seymour til TV SYD.