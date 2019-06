Henrik Dahl angriber sit eget parti: - Vi har været til grin i tre år

Partiet har brug for en ny ledelse, mener LA-profilen, der hilser Anders Samuelsens farvel som partiformand velkomment.

Det er det eneste rigtige, at Anders Samuelsen i dag har trukket sig som formand for Liberal Alliance.

Det mener Liberal Alliances syd- og sønderjyske folketingsmedlem Henrik Dahl, der samtidig langer kraftigt ud efter Samuelsen og ledelsen i sit eget parti efter valgnederlaget i går, hvor partiet går hele ni mandater tilbage fra 13 til fire.

Henrik Dahl mener, at partiet har været decideret til grin de seneste tre år.

Der har været alt for meget "fnidder-fnadder" i medierne, og samtidig har der løbende været en række tåbelige sager, som har givet kritikere skyts til at kritisere partiet, konkluderer han.

- Det har nærmest været sådan, at folk har trukket på smilebåndet, når man har fortalt, at man kom fra LA. Og vi har ligget i bunden i alle de målinger, der har vist, hvordan ministrene klarer sig. Det har været op ad bakke, siger han.

Dahl: Det er ledelsens ansvar

Og det er ledelsens ansvar, at det er gået sådan, mener Henrik Dahl.

I stedet for at gå efter ministerposter på områder, som traditionelt er vigtige for Liberal Alliances vælgere, fik partiet sat et ministerhold, som var præget af, at nogle bestemte personer skulle være ministre.

- Vi tog ikke nogle ministerier, som vores kernevælgere går op i. Hvis Joachim B. Olsen for eksempel havde været beskæftigelsesminister, havde han kunnet rydde op i rodet på beskæftigelsesområdet. Det ville vores vælgere nok have værdsat. Det var sådan, De Konservative tænkte, påpeger Henrik Dahl.

Har K-ledelsen simpelthen været klogere end din ledelse i LA?

- Ja. K-ledelsen har ikke slået større brød op, end partiet kunne bage. Og så har de været dygtige nok til at få nogle ting igennem, som deres vælgere har værdsat. Hos os er det kontroverserne, der har trukket overskrifter, understreger Henrik Dahl.

Afviser formandspost

Spørgsmålet er naturligvis, hvem der skal være ny formand for partiet. En post, som Henrik Dahl afviser, at han kan finde på at gå efter.

- Jeg bliver 60 næste gang. Jeg er for gammel. Der er brug for nye kræfter. Et godt bud vil være Alex Vanopslagh (der stiller op for LA i Vestjyllands Storkreds, red.). Han er tidligere ungdomsformand, og han vil med lidt træning kunne løfte opgaven, siger Henrik Dahl.

Liberal Alliance har fået 2,1 procent af stemmerne i Sydjyllands Storkreds. Det giver et mandat, som Henrik Dahl og partiets spidskandidat i Sydjylland, Steen Holm Iversen, kæmper om.