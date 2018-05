Henrik forventer en sjette stjerne til Liverpool

Festival stiller storskærm op på festivalpladsen, så publikum kan se Champions League-finalen mellem Real Madrid og Liverpool FC lørdag aften.

Fodbold og holdånd er den røde tråd i årets Jelling Musikfestival. Ikke nok med, at festivalen for 30 år siden udsprang fra spillerne på det lokale seriefodboldhold. Jubilæet er samtidig fejret med Vejle Boldklub, og lørdag følges det hele op af Champions League-finalen på storskærm på festivalpladsen.

Det falder i god jord hos Henrik Juul Kristensen fra Lindved. Han er inkarneret Liverpool-fan og sætter pris på ikke at skulle vælge mellem musik på festivalpladsen og fodbold derhjemme.

- Det er alletiders med storskærm, for jeg var lidt i et dilemma: skulle man tage hjem for at se kampen, når musikken spiller eller hvad?, siger han til TV SYD, mens han hiver op i ærmet på den røde klubtrøje og viser sin tatovering.

- Hvis du kigger, så er der kun fem stjerner, og der er plads til den sjette. Og den kommer i morgen.

Henrik er slet ikke i tvivl om, hvad han havde gjort, hvis finalen ikke blev vist på storskærm.

- Der er kun én klub, og det har der altid været. Og det er Liverpool FC. Jeg har været fan, siden jeg var seks år, så jeg var taget hjem, understreger han over for TV SYD.

Dedikerer finalen til Superligaoprykkere

Festivalledelsen har først nu besluttet sig for at vise fodboldfinalen på storskærm.

FAKTA Real Madrid:

15 finaler, 12 sejre.

Med mulighed for at vinde tredje finale i træk.



Liverpool FC:

Syv finaler, fem sejre.

Seneste titel var i 2005.

- Da vi fandt ud af, hvilke to klubber, der spillede i finalen, blev vi enige om at vise kampen på storskærm, fortæller Lars “Charlie” Mortensen, festivalleder, til TV SYD.

Lørdag aften kl. 20.45 mødes Liverpool FC og Real Madrid i årets Champions League-finale i Kiev. Det er en gentagelse af finalen i 1981, hvor de to klubber senest mødtes i en europæisk mesterskabsfinale. Dengang vandt englænderne 1-0.

- Det er jo to gode hold, som mange danskere holder med. Samtidig dedikerer vi finalen til Vejle Boldklub og de fodboldelskende publikummer, siger festivallederen, der forklarer, at kampen vises på storskærmen ved Tuborg Night Camp i aktivitetsområdet mellem efterskolernes camp og den almindelige camp.

Jelling Musikfestival og Vejle Boldklub har i forbindelse med årets festival spillet en fodboldkamp i begyndelsen af maj på Vejle Stadion for at rejse penge til “holdåndskabende” formål, som de kalder det.

“Charlie” selv Liverpool-fan

- Lørdag kan nogle så høre Seebach, Langer og Nik & Jay, mens andre ser fodbold her på pladsen i stedet for at gå hjem, siger Lars “Charlie” Mortensen, der selv er Liverpool-fan og har været i havnebyen ved Merseyside adskillige gange.

- Den by kan jeg aldrig få nok af. Det er jo der, hvor alting startede med the Fab Four (Beatles, red.). I dag lever byen af fodbold og Beatles, siger han.

Han har selv været på Liverpools hjemmebane Anfield til en kamp, hvor Liverpool og Arsenal spillede 4-4.

Festivallederen støder hvert år ind i Champions League-finalen, mens musikken spiller på festivalpladsen. På spørgsmålet om, han igen til næste år stiller storskærm op, svarer han:

- Der skal en EM- eller VM-finale med deltagelse af Danmark til en anden gang, siger han.