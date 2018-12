Hent et juletræ hjem i din varme stue - helt gratis

Sandersvig Camping og Tropeland gentager succesen og forærer igen juletræer væk.

Allerede klokken 9.00 var de første besøgende stimlet sig sammen udenfor Sandersvig-campingpladsen ved Haderslev. Med en sav i hånden stod de klar til at gå ind på pladsens juletræsplantage og fælde årets træ – helt gratis.

Hent et juletræ Lørdag d. 01. December fra kl. 10.00-15.00

Lørdag d. 08. December fra kl. 10.00-15.00

Adresse: Espagersvej 15-17, 6100 Haderslev

Den tidlige julegavegivning begyndte campingpladsens ejere allerede med sidste år.

- Vi har avlet juletræer i mange år, og sidste år var der ikke den helt vilde købelyst, så vi blev enige om, at det var meget sjovt at give til dem, der ikke har et juletræ, fortæller medejer af campingpladsen Marie Holst til TV SYD.

Sidste år stod 23.000 juletræer klar til at komme hjem i en varm stue – og i år får de træer, der ikke blev hentet sidste år, endnu en chance for at tilbringe jul pyntet med lys og topstjerne.

- Det var en god oplevelse sidste år. Der var mange mennesker, der kom og var glade, siger Marie Holst om årsagen til, at de igen i år vælger at give juletræerne væk.

Julehygge går til godt formål

På Sandersvig Camping og Tropeland opfordrer de besøgende til at gøre juletræsafhentningen til en familietur, og campingpladsen gør da også sit for, at det kan lykkes.

For selvom juletræerne ikke koster en krone, kan man alligevel blive fristet til at tage pungen op af lommen – til et godt formål.

Campingpladsen tilbyder blandt andet æbleskiver, gløgg og juledekorationer, hvor pengene går til pladsens eget hold til den årlige begivenhed Stafet For Livet, der donerer penge til Kræftens Bekæmpelse.

Det var også muligt at købe en stegt pølse efter vandreturen i plantagerne. Og pølserne, ja de er den eneste indikation Marie Holst har af, hvor mange mennesker der egentlig besøgte dem i dag.

- Det eneste overblik vi har, er, at vi har solgt 350 pølser, forklarer Marie Holst.

Hvis du ikke nåede at hente dit gratis juletræ i dag, åbner campingpladsen igen op for afhentning af juletræ og hygge næste lørdag, den 8. december, mellem klokken 10 og 15.