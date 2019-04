Se listen: Her er vinderne af DM i Skills fra vores landsdel

11 unge talenter fra vores landsdel har vundet Danmarksmesterskabet indenfor deres fag. Nu kan vi prale med at have blandt andet landets mest talentfulde frisør, slagter og bygningsmaler. Se hele listen her.

DM i Skills 2019 er forbi. Tre dage med hårdt arbejde, stress, sved på panden, en masse smil og ikke mindst fantastisk håndværk fra flere end 300 deltagere er slut. Lørdag eftermiddag skulle vinderne så findes til et stort afslutningsshow. Tilbage står 43 dygtige, glade og lettede unge mennesker, der har vundet Danmarksmesterskabet indenfor netop deres fag og erhvervsuddannelse. Læs også Mød tre talenter fra DM i Skills: Det handler om faglig stolthed Hele 11 af dem kommer fra vores landsdel. Hver deltager fik overrakt sin pris af statminister Lars Løkke Rasmussen foran et tætpakket Næstved Arena. I nedenstående liste kan du se, hvem de ni talentfulde vindere er, og hvor de går i skole. Se også vinderne sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), en i billedhjulet øverst. Vinderne fra vores landsdel: Anlægsstruktør: Julius Erik Nielsen, Enterprenørfirmaet Eigil Fynbo A/S, Horsens og Mark Carbel Svendgaard, Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen A/S, Brædstrup – begge fra Learnmark Horsens og begge bor i Brædstrup. Bygningsmaler: Kamilla Højrup, Horsens, Syddansk Erhvervsskole, Malerfirmaet Bent Skovsgaard, Odder. Ernæringsassistent: Lisa Lehmann Frost, Bryrup. Syddansk Erhvervsskole – Vejle. Bryrup Børnehaven Spiloppen, Hedensted. Frisør: Amanda Kyen Andersen, Vejen. Syddansk Erhvervsskole, Holk Intercoiffure, Kolding. Klejnsmed: Anton Riber, Esbjerg. Rybners, Qubiqa A/S, Esbjerg. Mediegrafiker: Vibe Sonne, Kolding. Hansenberg, Trademark Textiles, Kolding. Møbelsnedker: Snorre Steenstrup Dyhr, Syddansk Erhvervsskole, OT - Lauridsen ApS, Vejle. Receptionist: Thera Kartz Johansen, TECHCOLLEGE, Comwell Hotel Kellers Park, Brejning. Slagter: Morten Øgendahl, Aabenraa. ZBC, Danish Crown Blans, Sønderborg. Tagdækker: Nicolai Junge Mikkelsen, Grindsted. Learnmark Horsens, Hetag Tagdækning Syd A/S, Hedensted. Kilde: SkillsDenmark