Genbrug: Her bliver gamle dåser til “guldbarrer”

Hos Dansk Affald i Vojens forvandles årligt 80.000 ton affald til genbrug. Dåser bliver til stegepander og gamle flasker til fine Holmegaard-glas.

Mange ton gamle dåser sorteres hver dag fra affaldet hos Dansk Affald i Vojens, der får affald fra store dele af Jylland og Fyn. Derefter presses dåserne sammen til en kæmpe aluminiumsterning, der måler cirka 40 gange 40 centimeter og vejer 20 kilo.

- De er produceret i en størrelse, så de passer ind i smelteovne i Tyskland, hvor de smeltes om til nyt aluminium, fortæller Bjørn Stender, direktør i Dansk Affald, til TV SYD.

Hver dag produceres tre ton aluminiumskuber.

Det er genbrugsguld. Vi får syv-otte kroner kiloet for det sammenpressede aluminium. Bjørn Stender, direktør i Dansk Affald, Vojens

Metallet er udvundet af den blanding af glas, metal og plast, der kommer ind via husholdningerne. Aluminiums-kuberne er primært aluminiumsdåser i form af sodavands- og øldåser og et eksempel på, at det godt kan betale sig at sortere.

Hos Dansk Affald i Vojens presser man aluminium sammen til en kæmpe terning, der smeltes om til 20 barrer af denne slags. Foto: Ole Møller, TV SYD

- Aluminium er genbrugsguld. Vi får syv-otte kroner kiloet for det sammenpressede aluminium. Sådan en kube på 20 kilo løber altså op i et par hundrede kroner for noget, som ellers ville være smidt til forbrænding, hvor det absolut ikke gør nogen gavn, fortæller Bjørn Stender.

I Tyskland smeltes kuberne om til en bar, som så sælges videre til producenter af alt fra stegepander til nye dåser.

Virksomheden i Vojens modtager og behandler årligt 80.000 ton affald. Lastbil efter lastbil afleverer metal, plast, glas, papir, pap, træ, rockwool, gamle dæk, gips etc. hos Vojens-virksomheden, der er ejet af Vejen og Haderslev Kommuner i fællesskab. Hver dag sorteres der for eksempel 70 ton pap og 60 ton blandet metal, glas og plastik.

Metal, plast og glas kommer ind i en pærevælling og sorteres hos Dansk Affald i Vojens. Foto: Ole Møller, TV SYD

Træ til spånplader

TV SYD har været på gaden i Vejen og spørge tilfældige borgere, om de er klar over, hvor deres sorterede affald ender. Rundspørgen afslørede, at ikke alle er klar over, hvad der sker med affaldet.

Hos Dansk Affald bliver affaldet sorteret grundigt. Materialerne deles op i metal, glas og plast, hvor de to sidstnævnte genbruges af industrien.

- Det rene glas køres til Holmegaard Glasværk på Sydsjælland, hvor det bliver brugt til at lave nye glas af, fortæller Bjørn Stender, der også oplyser, at alt træ knuses til mindre stykker, der i sidste instans ender som nye spånplader.

Plast presses til baller a la halmballer på markerne.

- Dem sender vi til Tyskland, hvor de bliver oparbejdet til ny plast. Plasten bliver varmet op og smeltet. Derefter bliver den til små piller, som kan sælges og oparbejdes til ny plast, fortæller han.

Gamle dåser, plastikposer og andet affald fra det meste af Jylland og Fyn ender i Vojens, hvor det adskilles og genbruges. Foto: Ole Møller, TV SYD

Genbrug er godt for miljøet og pungen

En ting er at gavne miljøet. Noget andet er det rentable i at genbruge alt det, vi smider ud.

- I stedet for at brænde det, er det bedre at genanvende.Så undgår man for eksempel flyveaske. Ved genbrug får man ny plast ud af det, og det er jo i sig selv godt for miljøet, mener Bjørn Stender, som også peger på, at det godt kan betale sig at genbruge fremfor at producere materialerne fra bunden.

- Så længe der er penge i det for os, må det også være, fordi andre tjener penge på det senere.

Dansk Affald omsætter årligt for 50 mio. kr. Virksomhedens medarbejdere arbejder i tre-holdsskift, idet der sorteres i døgndrift.